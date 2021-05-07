清潔龍阿德扶女仔返家瞓上床　下一步竟然咁做　網民：跪求第5格

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-07 22:00

疫情下香港人愛上行山郊遊，不少人在山野遺下大量垃圾，十分缺德。深得網民喜愛的食環署吉祥物「清潔龍阿德」，昨日（6日）在facebook專頁推出抵死的四格漫畫，講述阿德化身義工，與女友人結伴到郊野執垃圾，然而回程時女方卻疲憊不已，在巴士上呼呼入睡；有義氣的阿德把女方扶着送回家，然後將倦透的她放到床上。孤男寡女共處一室，阿德下一步行動卻反高潮，自爆單身的他強調「唔會亂嚟」，眼見屋內滿是垃圾雜物，忍不住出手替她執拾得整整齊齊。阿德不忘呼籲網民記得定期打掃家居，笑言這樣更易遇上夢中情人，然而網民認為故事不會如此單純，集體跪求第5格漫畫交代劇情，又大讚阿德是各政府部門最成功的吉祥物。

清潔龍阿德在fb專頁發布四格漫畫，講述自己與女友人結伴到郊野執垃圾後，他扶着倦透的女方回家，然後替對方把家居打掃乾淨，帖文火速惹來網民爆笑回應。（「清潔龍阿德」fb專頁圖片）

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長期人氣高企的食環署吉祥物「清潔龍阿德」，不時在fb專頁推出緊貼網民熱話的宣傳帖子，甚至自行創作Rap的歌曲，大力宣傳各項與公共衛生相關的議題。繼上周與人氣歌手Serrini合作宣傳如何滅鼠後，清潔龍阿德再接再厲，昨日推出一幅抵死的四格漫畫宣傳打掃家居，認真有諗頭。

漫畫講述阿德與女友人結伴到郊野清潔垃圾後，女友人疲累不已，需要阿德攙扶回家。入屋後，阿德讓女友人到床上睡覺，當網民都認為這是促進感情更進一步的重要關口，阿德卻關注房間非常凌亂，除了床上放了2個疑似用過的口罩及穿過衣服，紙皮箱及紙袋亂放，地上更出現吃過的飯盒。阿德自言是「乾淨的男人」，當然會出手幫忙清潔。當女友人在床上安穩入睡，阿德便貼心地在旁打掃，漫畫至此完結。

網民爆笑留言：

+ 3 + 3 + 3

鬼馬的網民們看完帖文後當然並不滿足，笑言阿德「夜麻麻送人返屋企玩打掃，咁識玩真係唔夠你玩」，網民又關注劇情後續，紛紛留言追問阿德是否受四格漫畫的版面所限，隱藏部分下文，「幾時出埋第5張圖？」。阿德亦搞笑留言回道：「你哋一個二個思想污穢，要清潔下」。有網民更金田一上身，在漫畫中發現細思極恐的細節，「點解有3個口罩？」，觀察力十分強。更有網民留言鼓勵阿德，建議他做性教育，「阿德完美示範咗咩叫尊重」。阿德亦跟進留言，回覆指真的沒有第5格，「個個都問我有無第5格，無啊！執完咪走囉！」，笑言網民要清潔一下污穢的思想。

同場加映！（香港01製圖）

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