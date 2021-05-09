愛如潮水｜情侶海中忘我擁吻　保安嗌足10分鐘：別親了！漲潮啦！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-09 19:00

情到濃時，眼中除了另一半，周圍一切都自然被無視。網上瘋傳一對情侶於上海漁人碼頭的海中忘我擁吻時，完全顧不及潮漲時海水襲來的危急性，就算其他遊客已紛紛上岸，或者浪花如何澎湃，都不夠他們心中的愛火熱烈。不過，現場盡責的保安員還是忍不住打斷，大喊「別親了！漲潮啦！」，場面非常爆笑。

有對情侶於上海漁人碼頭海中忘我擁吻時，顧不及海水潮漲的危急。（影片截圖）

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內地1段影片近日在網上熱傳，事發於周一（3日）下午，上海漁人碼頭的人工沙灘漸漸被海浪淹蓋，水位達至小腿位置，其他遊客都紛紛上岸，惟1對相當癡纏的情侶還在海中心，繼續享受2人世界，保安見狀即大喊：「別親了！漲潮啦！」

保安員事後受訪時表示，可能因2人的位置比較遠，他足足叫了10分鐘，對方也沒有聽到，但眼看潮水愈漲愈高，非常擔心他們的安危，便打算脫鞋子下去勸阻。最終在保安和遊客合力呼喊下，該對情侶平安無事回到岸上。

片段引起網上熱議，網民笑言是真正的「愛如潮水」、「死了都要愛」，又指他們是體驗着「海枯石爛的愛情」。有人則溫馨提醒該對情侶可以來海南島擁吻，「有些地方沙灘比較淺，幾十米遠也沒過腰身」。

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