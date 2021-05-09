地獄廚神｜女友煮即食麵成品竟變「糊仔」　港男追問揭中伏原因！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-09 17:00

俗語有云：「留住男人嘅心，先要留住男人嘅胃」，廚藝不佳真的會成為一段感情的致命傷？最近有網民在討論區上發文，指近日女友為自己煮了1碗即食麵，但成品卻「成碗糊仔咁」，查問下才知道女友竟然「冷水落麵」，驚訝女友已經20多歲仍然不懂得煮即食麵，猶豫是否應該分手。

網民分享故事，指女友「連即食麵都唔識煮」，因此正在考慮分手。（Markus Winkler／Unsplash）

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樓主在香港討論區上發文，指最近女友說想煮麵給樓主吃，當時樓主覺得難得女友一番好意不欲拒絕，所以懷着「煮到埋嚟咪食」的心態接受，詎料即食麵成品竟然「煮到成碗糊仔咁」。樓主立即問女友如何煮麵，她指自己參考網上教學「落水、落麵、開火」，於是樓主大驚追問「冷水落麵？」，女友則回答「係」。事件令樓主以「CXS」形容女友，指她「廿幾歲人連即食麵都唔識煮」，更似乎因為難以忍受女友的廚藝而正在考慮與她分手。

有網民就笑言是樓主的錯，因為「點解你唔買杯麵？」，亦有人建議樓主可以親授女友廚藝，或是一起上烹飪班，學會煮食之餘亦可以增進感情。有結婚廿多年的人夫就分享個人經驗，指妻子「淥條菜都可以淥到條菜變啡色，擺唔到入口」，終令自己的廚藝水平比茶餐廳更加優勝！

（香港討論區）

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