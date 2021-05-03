女友愛上整麵包工廠式出貨　港男為散貨狂食：同事以為我冇錢食飯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-03 14:00

女朋友或老婆煮的食物，可能是禍不是福！有港男在討論區上分享，稱女友最近愛上自製麵包，不小心讚她「有天份」後，女友的產出更達「工廠級」 在1星期內竟然吃麵包12餐之多，甚至連同事都以為他財困打算伸出援手。樓主強調女友炮製的麵包好吃，亦都省下近千元，但亦覺得十分難頂。

樓主在討論區上發文，指女友愛上了自製麵包，他為了清貨，在1周內已吃了足足12餐麵包。（《愛的麵包魂》劇照）

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網民在香港討論區上以「女朋友愛上整麵包……我早午晚3餐都係麵包餐……」為題發文，分享女友愛上造麵包之後卻令他受苦的經過：

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有網民認為樓主可以自行斬料，購買火腿及芝士配合麵包食用，減少只吃麵包的沉悶，又或考慮將女友的麵包與親朋好友或同事分享，讓愛可以傳出去。另外亦有人建議，樓主可以向女友提出發展其他興趣。網民笑言樓主遇上的是「甜蜜的不幸」，亦有女網民大讚樓主是好男友，「我男友淨係識話我煮嘢難食」。

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