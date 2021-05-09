隔離營驚現「粟米餅飯」　網民嘆伙食慘過坐監：瓷磚定鞋墊嚟？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-09 13:00

【變種病毒 / 新冠肺炎 / 竹篙灣隔離營 / 強制檢疫】隔離營膳食近日成為市民關注疫情的焦點之一！最近網上流傳多張來自竹篙灣和鯉魚門隔離營的「劣食」照片，其中1張疑似栗米肉餅飯的圖片讓許多網民震驚，紛紛留言猜測其真身，又嘲笑道「成塊廁所瓷磚咁」、「鞋墊嚟？」、「高壓栗米粒謎肉飯」，直指看後胃口全失。

網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片，引來網民熱議，上圖為其中之一。（網上圖片）

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新冠肺炎變種病毒株流入本港社區，不少住所大廈全幢住戶被送往隔離檢疫，社交平台除了有「必帶物品清單」外，還有隔離居民分享的早午晚餐照片，狠批營內膳食極差，甚至直呼「仲差過監躉飯」。

不少網民直斥隔離營伙食太差，連杯麵或中小學校的午飯也不如。（網上圖片）

網上近日瘋傳1張疑似「粟米肉餅飯」，讓網民嘖嘖稱奇，猜測「肉餅」的真實身份，「粟米午餐肉」、「粟米肉餅西多士」、「雪到凝固咗嘅栗米汁？」、「芋頭糕做餸？」、「應該係粟米芋頭餅」，不少人怒斥膳食太差，甚至連杯麵也不如，「仲垃圾過學校午餐嘅飯，邊係人食㗎？」，希望當局能更換供應商等。

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網民直擊入住竹篙灣隔離營 初頭以為收詐騙電話 無奈婚宴再延期

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樓主入住隔離營過程▼▼▼

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