媽媽有層樓稱「未必留畀你」　連登仔：佢話如想要　可以畀筆錢買

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-11 21:00

子女繼承父母持有的物業並非必然！連登討論區有網民發文指媽媽持有1個單位，閒談中建議媽媽不要賣出該單位，因自己未來想在該處居住，未料到媽媽卻指未必會將單位留給樓主，更表示「如果我真係想要，可以畀筆錢同佢買」，令樓主感到愕然，遂問網民有什麼意見。

有連登仔在討論區上分享，指未來希望可以住進媽媽名下的物業，但被媽媽要求他付錢買入。（《溏心風暴3》劇照）

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有連登網民以「阿媽叫我將來買佢嗰層樓」為題發文，指現時由媽媽持有的單位不時有人出價表示有意收購，所以樓主與媽媽談天時就提到希望媽媽不要賣樓，「我想將來都住呢層」。詎料樓主提出意願後，媽媽卻指「未必留畀我」，如果真的想要該個單位，可以付錢向她買入，令樓主「即刻有啲O嘴」。

樓主在留言中提到自己無份供樓，但付了10幾萬裝修費，「但估唔到佢要我買」，又說只是想知道媽媽的想法是否正常，「係咪都會有啲父母會咁做？」，直言「聽到嗰時感覺好怪」。被網民問到家庭狀況時，樓主就指有2個已經結婚的姐姐，丈夫都持有物業，「所以可能搞到我一直以為佢會留畀我」。

連登仔直言，對媽媽說的話感到奇怪，不知道她的想法是否正常。（《溏心風暴3》劇照）

不少網民認為媽媽做法並無不妥之處，更反問樓主「點解層樓一定要留畀你？」、「層樓又唔係你嘅，畀你係人情，賣走佢係道理，點解一定要聽你意願？」、「你呀媽都係feel到你老馮以為畀你，咪一句收你皮」。他們亦指出樓主並非獨子，如物業直接由樓主繼承，就會對2名姐姐不公，「可能你買咗層樓，佢再退返3分1錢畀你，即係你其實淨係要畀3分2」。

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