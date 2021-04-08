租置購入良景邨單位　老公欲花20萬改全屋開放式　妻：留錢買私樓

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-08 11:00

【租置計劃／公屋／裝修】已經買入的公屋單位值得花多少錢裝修，這條問題相信見仁見智！有人妻在討論區分享，指老公打算花約20萬港元裝修其良景邨公屋單位，但人妻就認為約10萬港元已經足夠，餘款應該留下來購買私樓。有網民留言指，現時裝修費20萬港元只是最低消費，「如果有個自己地方，裝修到自己想要嘅格局，有何不可？」。

樓主表示丈夫計劃以20萬元裝修私人持有的良景邨公屋單位。（資料圖片）

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人妻在香港討論區上以「老公話打算用20萬裝修間公屋」為題發文，指老公預算花20萬港元「豪裝間公屋」，該單位是屯門良景邨的Y型公屋，面積約400至500呎左右，並透露已經透過租置計劃購入單位。

丈夫計劃更換大玻璃窗，以原木重造日式睡房並升高地台，除廚房及廁所外，全屋改成全開放式設計，其中廁所改成乾濕分離，並增加1個工作空間。人妻指丈夫傳來的示意圖十分吸引，不過她認為公屋裝修費不用太多，「我覺得1間公屋用10萬左右已經夠，用20萬去裝修，不如留返10萬去買私樓好過啦」。

人妻認為裝修公屋花20萬太多，約10萬已經足夠。圖為示意圖片。（GettyImages）

帖文引來不少網民參與討論，不少人都認為如果單位是私人持有就沒有問題，「如果係買咗嘅公屋又ok！始終都係自己地方」、「20萬翻新都ok嘅」、「咁平同房署買返嚟，緊係裝靚啲」。另外亦有人表示10萬港元買私樓杯水車薪，而且現時花20萬港元裝修已經不算是豪裝。

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