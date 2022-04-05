12星座渣男一面大揭秘！人馬男食軟飯 雙魚男最愛扮豬食老虎
在戀愛中的女性一定都非常害怕遇到渣男吧！以下就是12星座渣男都有的「共同特徵」，但千萬不要太過片面的以「太陽星座」為主，就一竿子打翻一船人，請一併參考對象的月亮星座、上升星座和金星星座，才能得出最準確的結論喔。
雙魚座愛扮豬食老虎、人馬座有食軟飯嫌疑！？盤點12星座男的渣男特性 （點開放大看👇👇👇）
白羊座的渣男指數：☆☆☆☆
白羊座的渣男特徵：
長時間處於叛逆期、頭腦簡單行為幼稚、能力不大脾氣不小、不定期火冒三丈
白羊座的渣男特性：
你對他好只會沒心沒肺沒記性、直男癌不懂不懂換位思考、愛撩妹、脾氣火爆一點就炸
金牛座的渣男指數：☆☆☆
金牛座的渣男特徵：
擅長油膩土味情話、外表憨厚內心悶騷、愛講大道理、偽裝成專業人士
金牛座的渣男特性：
固執與控制慾強、玩冷戰的高手、人是他的錢也是他的、凡事以自身利益出發
雙子座的渣男指數：☆☆☆
雙子座的渣男特徵：
貪新鮮好奇心強、嘴巴是騙人的鬼、具備才藝能把妹、是各種姊妹的男閨蜜
雙子座的渣男特性：
任性難以拘束、愛說謊開空頭支票、長期招對象卻不招長期對象、追你時死纏爛打
巨蟹座的渣男指數：☆☆
巨蟹座的渣男特徵：
塑造專情人設、喜歡訴說自己的悲情經驗、時刻透露自己居家男人的氣息、暗示對方自己很貼心
巨蟹座的渣男特性：
中央空調性質明顯、情緒化愛疑神疑鬼、容易舊情復燃、對戀人摳門還自以為節儉
獅子座的渣男指數：☆☆☆☆
獅子座的渣男特徵：
為人慷慨豪氣、愛面子又自戀、企圖心與事業心強烈、喜歡塑造霸氣人設
獅子座的渣男特性：
愛佔有與支配、自我中心要別人服從、死要面子活受罪、愛證明自己魅力
處女座的渣男指數：☆☆☆☆
處女座的渣男特徵：
外表安靜冷面笑匠、心思細膩重細節、說話有學識有內涵、吹毛求疵喜歡挑毛病
處女座的渣男特性：
嚴以待人寬以待己、愛小題大作、情緒不穩忽冷忽熱、習慣性PUA戀人
天秤座的渣男指數：☆☆☆☆☆
天秤座的渣男特徵：
愛糾結缺乏主見、十分注重外在形象、很保護自己不得罪人、交際大師異性緣超好
天秤座的渣男特性：
不主動不拒絕不負責、藉口太多不自省、人前溫和人後暴怒、缺乏自制力愛享樂
天蠍座的渣男指數：☆☆☆☆
天蠍座的渣男特徵：
愛記仇、愛吐槽愛抱怨、喜歡裝高冷扮神秘、不達目的不罷休
天蠍座的渣男特性：
功利心強擅長利用人、道貌岸然卻是老色胚、備胎無數、佔有慾強到爆炸
人馬座的渣男指數：☆☆☆☆☆
人馬座的渣男特徵：
性格外向直爽、作事憑直覺沒規劃、天生幽默感會活躍氣氛、喜愛運動身材性感
人馬座的渣男特性：
廣撒網的海龍王、無縫接軌大丈夫、意志薄弱不懂拒絕、擅長討人歡心有吃軟飯嫌疑
山羊座的渣男指數：☆
山羊座的渣男特徵：
思想傳統大男人主義、喜歡當教官、不輕易流露感情、情商低而不自知
山羊座的渣男特性：
慣性冷暴力、不是不會哄人只是不哄你、把別人的付出當作理所當然、愛以工作為由來逃避
水瓶座的渣男指數：☆☆☆☆
水瓶座的渣男特徵：
獨立自主不受管束、女性的好朋友、腦洞大口才好、愛辯好辯
水瓶座的渣男特性：
喜歡消失回到自己世界、開始很熱情馬上變冷淡、陰陽怪氣只愛自己、自私自利自由最大
雙魚座的渣男指數：☆☆☆☆
雙魚座的渣男特徵：
顏控愛打扮、愛說蜜語甜言、搞浪漫的好手、超感性又很愛演
雙魚座的渣男特性：
沒主見易糾結、看似人畜無害其實套路超多、示弱裝可憐扮豬吃老虎、遇到衝突堅強不起來
【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】