金星水瓶衝刺12星座倍感自卑　畸形網絡欺凌湧現　受批評無須自責

【唐綺陽星座運勢週報3/28-4/3】水星趨近太陽，白羊座成為話題人物，眾人對頭部、外型等討論度高。金星水瓶衝刺，自我感覺不太良好，或在社交中感到挫折，面對批評指教，無須過度自責，當心遇到以自我為中心的人。火、土將合相，為責任義務而忙碌，酸民、網路亂象問題，值得多加關注。木、海將合相，身心靈界、受難者、慈悲人士成為焦點。木星快跑20-21度，出生星盤有行星20-23度者，將有放大的能量，凸顯與「癮」相關的問題，應多加當心、避免酒駕。



重要星象：水星趨近太陽，金星水瓶衝刺，火、土將合相，木、海將合相，木星快跑20-21度。

工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚

雙子：按部就班別著急，好好把事情完成

獅子：尋求專業人士協助，該花的錢要花

天秤：過去的努力即將迎來收穫

雙魚：收到許多指令，或遇到強勁對手

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桃花注意：巨蟹、處女、天蠍、山羊

巨蟹：展現親切與智慧，桃花機會多

處女：電力滿天飛，有兩情相悅的發展

天蠍：容易因不熟悉而心生排斥

山羊：機會來自工作，或常有連結的人

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財運注意：金牛、水瓶

金牛：可多方嘗試、平均分配理財管道

水瓶：適合處理與銀行相關的事宜

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健康注意：白羊、人馬

白羊：建議健康檢查，找出不對勁的原因

人馬：避免太過忙碌，無限制的消耗自己

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】