春分步入新紀元　12星座歸位做自己　虛擬經濟金融或迎巨變需留神

【唐綺陽星座運勢週報3/21-3/27】春分.太陽進白羊，尋找、展現自我，走入人生新紀元，關注孩子、第二代等話題。水星雙魚衝刺，直覺感應力強，多用心感受，包容不擅長溝通的人。火天90度相位，網路、經濟等方面，容易有急轉彎的狀況。木、海、土有相位，感到被限制，不妨當作磨練。木星馳行18~20度，出生星盤有18-21度者，某些領域受到眷顧與放大。



重要星象：春分.太陽進白羊，水星雙魚衝刺，火天90度相位，木、海、土有相位，木星馳行18~20度。

工作注意：雙子、巨蟹、天秤、人馬

雙子：適時請求支援，將重擔分攤出去

巨蟹：多有協調狀況，努力控制平衡

天秤：需要斟酌細節，發揮公平精神

人馬：做擅長的事，能夠得心應手

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桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：懂得放下身段，以柔克剛會更好

處女：感情運大開，有不錯的對象出現

天蠍：展現自信魅力，能帶來桃花機會

雙魚：桃花朵朵開，略顯來者不拒

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財運注意：白羊、山羊

白羊：理財的佈局，建立在安全感上

山羊：想犒賞自己，花錢大於賺錢

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健康注意：金牛、水瓶

金牛：當心免疫系統狀況，避免傳染疾病

水瓶：飲食多注意，好好保養心血管

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】