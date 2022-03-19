12星座男好色指數公開　人馬睇見靚女即刻埋身　處女男實情好猴擒

一個男人是不是好女色，其實從很多行為上是能夠看得出來的。若是他對女色毫無感覺，那麼不管你在他們面前怎麼撒嬌怎麼展現自己的優秀，他都依然不會有心動的感覺，而是會沉迷在自己的事情當中。相反的，若是一個男人很好色，那麼他就很容易會被女人牽著鼻子走。



好色的男人是異性讓他們做什麼，他們都會心甘情願的去做。因為在他們看來，那不是什麼辛苦的事情，而是一件美差事。只是不同的男人對異性的喜好程度各有不同，那麼今天就讓我們一起來看看，12星座男好色指數都是怎麼樣的吧？

【圖輯】處女男實情好猴擒？點圖放大瀏覽「12星座男好色指數」👇👇👇

+ 22

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

白羊男：60%

白羊男一看到美女，他們就會跟身邊的哥們討論。對於其他的事情，白羊男可沒有那麼多的興趣。有時候別人在聊一些話題聊得熱火朝天的，白羊男眼皮都不會抬一下，他們就專注在自己的手機裡，壓根就沒想著要過去湊熱鬧。但是白羊男還是挺好色的，一看到美女，他們就會激動的跑去跟兄弟們說，然後大家一起評頭論足。

金牛男：10%

再好看的女生站在金牛男面前，他們內心也不會有波動。這是因為金牛男並不是一個好色的男人，換句話說，他們對於美色一點都不感興趣。在他們這裡，可能工作跟賺錢會讓金牛男更心動。一說到工作上的事情，他們就會打起精神來，會很認真的去對待。而身邊要是有人在聊美女，金牛男就會覺得很無聊，然後他們就會走開。

雙子男：95%

雙子男的好色表現在他們見一個愛一個，他們對好看的女生真的是毫無抵抗能力。明明自己身邊已經有很不錯的女生了，但是在遇到其他類型時，雙子男也一樣會心動。所以這樣的雙子男會有點渣，他們總是家裡紅旗不倒，外面彩旗飄飄。而雙子男對此也是挺苦惱的，因為他們知道這樣做是不好的，但是他們就是無法控制自己。

巨蟹男：15%

巨蟹男不好色，因為一直以來，他們都是對待感情特別忠誠專一的那種人。他們一旦跟某個人確定了關係，那麼他們的世界裡就都只有對方。巨蟹男不管做什麼事，都只想著對方。哪怕遇到更優秀的女生，巨蟹男也絕不會心動。相反的，他們會覺得對方也沒有什麼特別之處，反而是自己的另一半挺迷人的，巨蟹男的愛會一直持續下去。

【相關圖輯】加入蛇夫座後「全部星座大執位」一文看清13個星座中你是什麼座！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

獅子男：50%

獅子男的確是有點好色，因為一看到漂亮的女生，他們就會一顆心蠢蠢欲動。但是對獅子男還是能夠信任的，畢竟他們就是那種標準的有賊心沒賊膽的人。在他們的幻想中，自己可能早就跟對方發生了很美好的故事。但是在現實生活中，獅子男卻是連去搭訕的勇氣都沒有的，他們一看到對方就會有點害羞，只敢在遠處觀望。

處女男：90%

處女男的好色是很明目張膽的，因為他們要是看到美女，就會直接走不動道了。處女男看到喜歡的女生，就會直接盯著人家看。在他們看來，這是視覺享受，對方的出現能夠讓他們的心情大好起來。哪怕處女男之前有什麼煩心的事情，現在也頓時會忘得一乾二淨。異性對於處女男的魅力就是這麼的大，大到讓他們無暇再去顧及其他的事。

天秤男：20%

天秤男不怎麼會好色，這是因為生活中他們更喜歡有趣的女生。在他們看來，有趣的靈魂要比好看的皮囊重要很多。畢竟一個人長得再好看，但是看多了也會有視覺疲勞。而有趣的靈魂就不同了，跟對方在一起的每一時每一刻都是很有趣的。所以就算對方的顏值不怎麼樣，但是只要好玩，天秤男也願意跟對方走得近一些。

天蠍男：70%

天蠍男會有一些好色，因為只要看到自己滿意的女生，他們就會開啟瘋狂的追求模式。有的男人就是試試水，覺得不是那麼好追求的話，就會選擇放棄。但是天蠍男就不同了，他們相當的執著。不管用什麼樣的方式，他們都要去嘗試一下。因為他們的心裡已經全都被對方給填滿了，除了對方，天蠍男什麼都無暇去管了。

【相關圖輯】比星座更準！生日日期反映真實個性 11號易受騙、呢日出世最獨立（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

人馬男：65%

人馬男一看到好看的女生，他們就會嘴巴都合不攏了。因為人馬男實在是太開心了，再加上他們一直都是那種喜怒會形於色的人，所以根本就不懂得顧及自己的形象。人馬男在感情方面，他們還是會很主動的。他們會很希望自己能夠跟對方有更多的故事，所以除了開心，人馬男還是會很積極主動的，他們會通過各種途徑去認識對方。

山羊男：30%

山羊男不怎麼好色，是因為他們就算是看到很漂亮的女生，也單純是從欣賞的角度來看待的。他們內心不會有衝動，不會想要跟對方發生什麼故事。因為山羊男覺得佔有對方沒有必要，只要讓他們經常能夠看到這樣的美，他們就會心滿意足了。至於其他，山羊男覺得不切合實際，他們也不想在這樣的事情上多花費太多的時間。

水瓶男：80%

水瓶男是屬於絕對的外貌協會成員，所以他們挺好色的。只要對方好看，那麼水瓶男就會特別的熱情。不管對方需要什麼樣的説明，水瓶男都會很心甘情願的去説明對方。相反的，若是對方顏值不夠，水瓶男的態度就會變得特別的冷漠，他們可不想在自己不感興趣的人身上花費太多時間。這樣的水瓶男很現實，但是他們不在乎別人怎麼看。

雙魚男：40%

雙魚男一直都挺有紳士風範的，他們面對每一個女生，都會表現得很得體。他們雖然會對好看的女生多一些好感，但是雙魚男並不是好色的人。因為他們的這些都只會表現在心裡面，而表面上，他們向來都是一視同仁的，並不會區別對待。所以生活中，這樣的雙魚男還是很能夠得到異性的喜歡的，大家都會覺得他們挺靠得住的。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】