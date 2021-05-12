台KOL訂做衣櫃慘中伏！拍片列出8大缺點卻被要求下架：沒言論自由

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台灣網紅丹妮婊姐9日在YouTube頻道上傳影片，抱怨住處訂做的系統衣櫃存在許多設計缺點，其中影片開頭以「歐X」、「X德」介紹，讓人輕易就猜出製作該款系統衣櫃的品牌。

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丹妮婊姐列出8點系統衣櫃NG表現，影片才PO出短短一天就吸引近26萬次點閱，但當晚她卻在Facebook留言向網友們喊話：「要看快看，因為我被要求把影片下架，我不知道這影片能撐多久。一言難盡，我以為我有言論自由，看來我沒有」，意外引來許多網友聲援：「這設計真的『很優秀』」、「還被威脅下架，『公關一百粉（分）』」、「廠商拿出一點風度好嗎！」

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在網友連連砲轟下，該系統衣櫃品牌也在文章下方留言回應，表示虛心接受影片指教，也再次真誠致歉，強調：「絕不干涉公眾的指教，謝謝大家，我們會盡快針對這次事件提出改善方式」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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