北京小子辭去高薪厚職返鄉下做木匠　兩年後變全國頂尖機械木偶師

前段時間一條熱搜，掀起了網友的熱議：「選科真的會限制人一生的發展嗎？」在這話題中被廣泛提及的一位90後「木匠」，吸引了日站君的注意。這位名叫俞宸睿的90後小伙，辭掉了北京的高薪職業，回到老家，玩起了木工，幹起了全國僅不到10人從事的冷門行業。一年耗光30萬，連他父親都指著他的作品說：「給我500，我都不會要！」



俞宸睿幹的是全國不到十人從事的冷門行業，是Automata。通俗點來說就是機械人偶裝置設計師，專門製作一種會動的木質機械玩具。雖然是個偏理科的職業，但畢業於中傳藝術設計系俞宸睿可是個實打實的文科生。文科轉理科，起源於俞宸睿某天突發奇想的來了一場對自我興趣的探索和挖掘，什麼數字藝術、漫畫的插畫、還有無厘頭的魔性上頭小動畫，全都鼓搗過，但總覺得差點味兒。

試過一圈後發現，比起在電腦上設計的虛擬世界，他更渴望動手創作出摸得著的實物，比如木頭。「木頭會翹起，會脫軌，出問題，他是活著的，所以我喜歡。」

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隨著作品和口碑的逐漸累積，俞宸睿的生活和事業逐漸步入正軌。品牌爭相合作，作品屢售屢空，今年2月還得到了他的「入門導師」原田和明的推薦，參加日本的「木機械裝置」項目比賽。他也舉辦了自己的第一場作品展覽，那組因迷茫而暫時擱置下來的《找自己》，也陳列其中。在這個作品前，他聽到了一個小女孩和奶奶的對話。「為什麼鴨子伸出手一直在找，卻什麼也沒找到？」「因為人會隨著時間而改變，疑惑會隨之而來，找自己是個一生的過程。」

也許在決定裸辭的那瞬間，俞宸睿已經和「真正的自己」離得非常近了，幾乎伸出手就能觸摸到。「我很慶幸找到了自己真正熱愛的事情，我也仍會繼續尋找自我……就像我的作品一樣，我們的生活也是一個相對的循環，在這種循環中，應該用喜歡的方式，把每一天填滿……我希望我們都不要被框架或既定的規則限制住，我們只需要表達我們自己。」

日站君覺得，開篇的那個話題，俞宸睿已經給出了自己答案。選科不會限制人生，金錢的多少也不是重點，活在熱愛中，就是真正的自由。

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