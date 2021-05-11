男子流連黃大仙專揀女士問路　再尾隨問聯絡方法　街坊：區內名人

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-11 16:50

黃大仙街坊小心！有女街坊近日於facebook群組發文，指早前在黃大仙中心遇到1名男子問路，她回答對方後竟被索取社交帳戶的聯絡方法。由於女街坊早已聽聞該名男子的事迹，遂直斥「你已經俾人cap咗圖放上網度講㗎喇」並急步離開。她其後提醒街坊注意，指雖然該男子的行徑廣為居民所知，但曾有人目擊他問路後繼續尾隨女性，故希望女士們多加留心。

有女網民發文稱，日前在黃大仙中心遇到1名男子問路，惟回答後對方突然向她索取聯絡方法，街坊看過帖文直指該男子是「慣犯」。（fb「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

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該網民日前於facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文，指早有聽聞「有個變態佬好鍾意周街問女人攞電話/ add 微信」，沒料竟然親身遇上。她指前日（9日）由港鐵站前往黃大仙中心北館，乘搭扶手電梯時，1名男子走近，詢問前往竹園邨的方法。樓主教路後，着男子轉右再問其他途人，惟對方未有按她所說方向而行，反而跟隨她乘搭扶手電梯再往上層，並開始問她索取聯絡方法，「答完佢，佢就話add Wechat，我唔睬佢，佢就話add IG」。

雖然樓主未有理會男子，但他仍不心息，令樓主忍無可忍直斥：「好心你啦，你已經俾人cap咗圖放上網度講㗎喇！」她說罷未有理會男子，僅急步往較多人的超市方向離開，「我話佢時雖然係帶語重心長口吻講，但查實我都驚佢會郁手打我」。

有網民提醒女士若遇陌生男子問路時要注意，因曾目擊涉事男子問路後仍尾隨女士。（fb「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

樓主續指「好後悔無影佢相」，稱自己一度返回打算拍下男子的樣貌，惟對方已離開，「佢今日着黑色衫，高高瘦瘦」。後來有網民貼出其他街坊曾拍下涉事男子的相片，樓主亦直指「99%係佢，個樣（佢帶咗mask）同身型一模一樣」。

樓主指本身也不打算詳細講述事件，因該男子早已為街坊所知，不時於黃大仙及新蒲崗等地區以問路為名，向不同女士索取聯絡方法，但後來有網民提醒她，「話要小心個變態佬會繼續跟住女士尾，所以我都係打多少少情況畀大家知」。她事後直言「我算好彩，因為今日北館好多人」，提醒一眾女士若遇到陌生人問路時要特別注意。

帖文一出，即有街坊留言稱男子為區內「名人」，指對方「老是常出現」、「東頭邨、新蒲崗臭晒朵，而家去黄大仙及竹園」、「成日喺九龍城都見到佢」。亦有街坊貼出涉事男子的相片，表示要廣傳事件，「費事又有好心人中招」，同時提醒女士們若覺得有危險便要大聲求救，「最緊要自己安全為上，轉頭走嗰刻要望下佢有冇跟尾，聽過有啲谷友講佢會跟住尾追住問」、「下次佢周圍騷擾人見到佢，或者騷擾你嘅話，你就即刻大嗌『有變態佬』，即刻有10幾個人衝埋嚟幫你」。

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