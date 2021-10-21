日女斷捨離上癮乜都丟　仲想搞埋阿媽間房釀母女大戰　結局有洋蔥

亂糟糟的房間對於有強迫症的人來說，應該是巨大的精神折磨，會忍不住有想要馬上收拾房間的想法，比如說今天要介紹的這位日本女生，33歲的綾乃，職業是辦公室文員，父親在20年去世，她和媽媽郁子生活在一起。



綾乃和媽媽住的是自建房，進門就感覺房間打掃的非常乾淨，沒有多餘的東西，非常的整潔。綾乃說，自己一年前開始進行斷捨離，一年裡自己也在努力的保持這種生活方式。

在日美醬看來，綾乃的斷捨離功力已經不是入門級的了，開始往「空無一物」去發展……

丟晒自己啲嘢唔夠仲想「幫」埋阿媽斷捨離 終破壞母女關係 結果……（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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雪櫃也巧妙地利用了收納盒，擺放的整整齊齊，就連餐具收納的方式也是專業級別的。綾乃自己的房間更是很用心的做了斷捨離，雖然衣服掛滿了衣架，但事實上這是綾乃全部的衣服了。為了徹底斷捨離，綾乃根本沒有擺放衣櫃，甚至還想再扔掉些衣服。但是，熱愛斷捨離的綾乃，在這樣家中依然感到苦惱，原因就在於母親郁子的房間。

這個房間裡是母親用來教鋼琴課的教室，有七十多個學生，每天都上鋼琴課。在綾乃眼裡，這個房間凌亂又擁擠，什麼東西都有，除了與鋼琴課毫無關係的漫畫書，另外一些雜亂的物品也讓綾乃感覺到非常厭煩。更不滿的是佈局，衣櫃前面擋著桌子，地上還放著文件，打開衣櫃後場面更是慘不忍睹。綾乃說，媽媽總是把東西堆在看不見的地方，以為這樣就整潔了。綾乃也一直想打掃這個房間，但媽媽並不在意。因為這個房間，綾乃也和媽媽經常吵架，媽媽認為綾乃總是扔東西，腦子有問題。每次因為這件事，母女倆可以一周都不說話。

為了改變和媽媽的關係，綾乃向日本收納專家山下英子請教，想對鋼琴教室進行斷捨離的同時得到媽媽的諒解。首先，山下英子老師對綾乃的媽媽解釋到房間裡有許多亂七八糟的東西，這樣會讓孩子們無法集中精力學習。在得到了綾乃媽媽的理解後，山下老師又對綾乃說，你私自扔媽媽的東西就是侵略了媽媽的領地，這和自身認為斷捨離是否正確沒有關係。但是無論如何。母女倆要統一戰線。而不是選擇敵對。在安撫了雙方之後，山下老師說眼下最主要的是就是把這個空間打造成利於孩子們學習的環境，首先，綾乃要和媽媽一起仔細審視家裡的每一件物品，和媽媽討論哪些是一定要扔掉的東西，媽媽說可以扔，再扔。但實際上，媽媽扔的時候也很果斷，所以爭執的點只是因為對女兒侵略自己的領地感到不滿。

媽媽說，自己很努力的想辦好鋼琴班，自丈夫去世後她每天心裡都很慌，上有老下有小，都要一個人努力完成。為了讓學生們不無聊，她還親自製作玩偶，這種責任感讓她一心想努力辦好鋼琴教室，收納房間的事情就一直擱置。對於綾乃來說，也正是因為媽媽辛苦，所以才想主動為媽媽做事。在母女齊心收納後，房間最後變成了什麼樣子呢？亂七八糟的衣櫃變得非常整潔，鋼琴旁邊的雜物清理後孩子們也可以專心上課了。因為斷捨離而產生分歧的母女也終於重歸於好啦。山下女士說這是典型的親子大戰，但其實都是雙方沒有明白彼此的心意，所以在斷捨離之前一定要和你愛的人溝通好，兩個人一起參與進去，才會收穫更加美滿的幸福生活。

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