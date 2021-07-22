日本女生天生面部萎縮　後背插著鋼枝每年手術矯形　仍散發女神光

深夜的地鐵站口，已經沒了晚高峰的熙熙攘攘，顯得十分冷清。任何出站的乘客都會成為焦點，尤其是這位！晚上還帶著眼罩的小姐姐。日本節目《跟拍去你家》的工作人員，誇讚小姐姐的眼罩很時髦。小姐姐開心地說：「既然要帶不如帶時髦的！」並果斷的答應了去家裡跟拍的請求。



綾香雖然天生患有面部萎縮需要以眼罩遮掩，但她並沒有放棄自己，積極打扮化妝活出漂亮人生！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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