日本女生天生面部萎縮　後背插著鋼枝每年手術矯形　仍散發女神光

深夜的地鐵站口，已經沒了晚高峰的熙熙攘攘，顯得十分冷清。任何出站的乘客都會成為焦點，尤其是這位！晚上還帶著眼罩的小姐姐。日本節目《跟拍去你家》的工作人員，誇讚小姐姐的眼罩很時髦。小姐姐開心地說：「既然要帶不如帶時髦的！」並果斷的答應了去家裡跟拍的請求。
綾香雖然天生患有面部萎縮需要以眼罩遮掩，但她並沒有放棄自己，積極打扮化妝活出漂亮人生！（點擊放大閱讀）▼▼▼
+33
相關文章：Ella曾被指「變性人」 7句話鼓勵自己：你就是你 不要怕人誤會你（點擊放大閱讀）▼▼▼
+4
相關文章：她不只是前蓋茨太太 梅琳達一直在努力改變社會（點擊放大閱讀）▼▼▼
+18
蔡依林｜我們正追求誰定義的「好看」？最可怕的「審判官」是自己41歲小嫻失婚後戀上金剛 人生走下坡時反而輕鬆：年輕要勇敢去愛38歲張鈞甯不急於結婚：女生要找到自己喜歡做的事 慢一點沒關係女生共鳴︳想擺脫負面情緒？推薦6個「生活儀式」讓你重拾幸福感三個步驟教你重新愛上自己：正視情緒、原諒自己、建立穩定關係史上第二位任內產女的總理阿德恩：女性不該被期待成為女超人Hebe田馥甄｜正能量女神語錄陪你撐過低潮：我追求完整而非完美蔡依林15個生活哲學 完美主義者的改變：追求完美讓我活得不像人楊冪十句正能量語錄：有時間哭還不去睡覺？ 助你找回該有的自信輕鬆面對！女生最在意別人眼光的10件事：被嘲單身時點覆最有型？胡杏兒40歲還在努力追夢 由港姐至演員奪視后：從來不打安全牌！銀髮KOL｜74歲運動網紅：把人生當作一場冒險，永遠多愛自己一點
【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】