日街訪釣出一眾奇人　創新手機魔術嚇呆主持　MK男真實身份竟是……

經常看日綜《月曜夜未央》的朋友，一定知道月曜有一個街頭採訪的環節。這個環節深受觀眾們的歡迎，因為總能發現那些發生在日本普通人身上稀奇又有趣的事兒。



東京奧運會全球關注，於是節目組準備了一個「你人生中獲得了什麼金牌」的話題，一起來看看這些採訪者是怎麼說的吧！

首先是一位戴眼鏡的小哥，他說自己在摔跤比賽中獲得了全北海道的第一名，聽起來真的好厲害。但是小哥說到，只是全北海道只有6個人，只要贏了1~2次就能拿到冠軍了……

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每個人對金牌的定義都不一樣，比如這位小哥，他剛辭去了三年的工作，轉行做搞笑藝人，他認為這就是他的金牌。至於辭職的原因，小哥說「不想當一個每天穿西裝的社畜」，他志同道合的朋友也表示「不想每天繫領帶，就辭職了」。於是節目組讓他們展示一下他們的段子，打開視頻以後，發現他們還是在穿西裝……

一位穿白衣服的小哥曾經是一名消防員，但是工作了兩年一次火災都沒遇到過。當他辭職之後，曾經在的單位一個月遇到了6次火災，所以他認為自己的金牌就是自己是個守護神。一位坐在花壇邊的大叔認為自己的「金牌」就是又長高了1cm，並且這種情況不是偶然，而是每一年都在長，體檢的時候護士都會驚訝的圍觀，但是大叔說長高對他來說沒有任何幫助，甚至還會有煩惱，比如棺材也要變大了，甚至已經開始擔心可能要特殊定製了，希望自己為了睡得下棺材身高也要縮回去一點。另外一位胖乎乎的小哥認為自己的「金牌」就是最近打了鼻洞，之所以打鼻洞是因為它感覺和自己的體型很符合，「這樣很像牛……因為偶爾也想被說長得像豬以外的動物」。小哥說這個鼻環還有別的作用，比如輕一點的東西都可以掛在鼻子上，比如鑰匙，但是想取下來的時候……好像有點困難了。

接下來是一位有著MK髮型的男性，據說這個髮型已經留了30年了，還得每隔20天就要做一次護理。留這樣的髮型難道不會被人議論嗎？小哥說：「剛開始有人說，但是工作能力被認同就不會有人再說什麼了。」畢竟，他現在是印刷會社的社長！還是很有錢的那種，有錢到隨身攜帶著200萬日元。現在都是手機支付了，但是小哥卻是個現金派，之所以這麼做都是因為童年時看到棒球選手說「錢包裡放著300萬日元」，於是自己就一直朝著這個方向努力，現在也算實現了夢想。

最後一位戴著口罩都擋不住帥氣的小哥，他的職業是一名魔術師，他覺得他的「金牌」是去年在澳大利亞進行過1個月的公演，而在日本很有名的中國魔術師GO原來是他的朋友。那麼我們就來看看這位魔術師的表演吧，首先他打開了手機計算器，然後問了兩位工作人員的生日，19950204加19980607後，再乘其中一個小哥的年齡26，再除以另一位小哥「現在很珍惜的人的年齡」，最後得出了一串數字。然後魔術師讓他們按下0，再輸入這串數字撥打出去，沒想到電話真的通了，而接電話的人正是魔術師本人！看到這裡日美醬驚呆了，有懂魔術的朋友知道這是怎麼一回事嗎？歡迎你在留言區給大家解答。

以上就是日本普通人們最近的「金牌」時刻，你近期的光輝時刻是什麼呢？也可以在留言區和大家分享哦。

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