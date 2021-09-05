日本第一土豪富婆「雜物屋」曝光　遍地Hermès　幾千萬円隨處放

現在是消費至上的社會，有消費，那就免不了會產生閒置品，有時候閒置品太多了，堆的哪裏都是，就成為了房間內的垃圾。這種閒置品垃圾和生活垃圾還不一樣，生活垃圾可以沒顧慮地處理掉，在處理閒置品的時候，人很容易產生各種顧慮，乾脆放棄了思考。



家裏稍微有點空間的人，會把這些閒品垃圾專門開闢一個儲物間，眼不見為凈。最近，青年君就參觀了一個日本富婆的「垃圾屋」。看完了，青年君流下了羡慕的熱淚。

先來看看我們今天的主人公，高嶋りえ子，今年33歲。因為超強的賺錢力，りえ子之前上過不少綜藝，31歲的時候，她就可以每年賺40億（日圓，下同）。如今兩年過去，她的銷售額又增9億，達到了每年近50億！怪不得開場白第一句話就是「歡迎來到美與金運的世界」……

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因為超強的賺錢力，りえ子之前上過不少綜藝，31歲的時候，她就可以每年賺40億。如今兩年過去，她的銷售額又增9億，達到了每年近50億！怪不得開場白第一句話就是「歡迎來到美與金運的世界」。看りえ子的裝扮，大家可能也猜到了，她是陪酒俱樂部的媽媽桑，目前手下有三家俱樂部。有這個設定在，是不是突然想到了《黑色皮革手冊》裏有錢又有心機的元子媽媽桑。りえ子的故事或許沒有電視劇那麼大起大落，但她的富有程度，絕對足以震撼全家。

出門有專屬司機，穿的美美的像個貴婦只是標配。因為不喜歡隔壁的食客發表觀點，這位媽媽桑每次出門吃飯，就直接把店包下來。人氣店預約不到什麼的，在人家那裏完全不存在。付賬是看心情給，高興了就從包裏隨便拿100萬日圓。現在是疫情時期，但這位媽媽桑的口罩上竟然綴有珠寶，這樣，一個口罩價值一億五千萬日圓。普通人丟個口罩就丟了，可這位媽媽桑要是丟了口罩……口罩只是りえ子全身還算便宜的配飾，人家一隻手的鑽石戒指，價值高達近4億日圓。另一隻手的鑽更大更閃，還是黃鑽，一隻戒指5億……看看全身的配飾總價，高達16億日圓，基本上就是被錢閃瞎的節奏。

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這樣有錢的土豪，家裏的垃圾自然也不一般，りえ子媽媽桑這次向我們展示的，是她某個房子裏的「垃圾屋」，說房子其實不太恰當，因為人家的房子，其實是座寺廟。因為太喜歡寺廟的氣場，媽媽桑乾脆直接搬進了寺裏，對此寺裏的主持表示也挺無語，但誰讓人家有錢呢……平時，這位媽媽桑就住在10疊的卧室裏。早上六點起床，戴着巨大的寶石誦經。

她在卧室裏基本就放些用得到的東西，至於那些不想要的，她專門有個雜物間存放。一開門，奢華的氣息撲面而來，首先映入眼簾的，是鋪滿地面的超高級和服和配飾。3000萬現金也不用保險櫃，隨便堆在一邊就好了。珠寶什麼的也用不上，就先扔着吧（看着很像水貨，但這都是貨真價實的鑽石）。更引人注目的是擺在一邊的Birkin鉑金包、Kelly凱莉包還有LV，青年君隨意數了一下，有近30個……什麼顏色的都有，感覺這已經不是在買包，而是純在集郵了……鉑金包本身就是愛馬仕Hermès巨難買的包了，不僅死貴，還不賣給一般顧客，這位媽媽桑一下有幾十個不同顏色的，連嘉賓都感嘆這實在是太有錢。其實媽媽桑之前有透露過，鉑金包和凱莉包啥的，她有200多個，因為沒地方放，每套住所裏放一點。而且每個包顏色都不一樣。而且這都是她的雜物，雜物。

以前這位媽媽桑就上節目秀過自己的垃圾，當時出品了一個比人還高的紫水晶巨型原礦石。這次媽媽桑又有垃圾要處理了，婚禮使用的高價打掛（日本婚禮新娘子穿在外面的外套），價值300萬。因為想早點結婚，媽媽桑很早就購置了自己的結婚禮服，但前男友劈腿的經歷讓她忍無可忍，再加上做俱樂部，本身這行業好看的女孩多，能看上的靠譜的男人少，一來二去，她就決定不結婚了。全新的禮服，最後大降價賣了5萬，對她來說就是毛毛雨，賤賣也沒什麼可心痛的。

看到這裏，可能有人會疑惑這位媽媽桑究竟為啥這麼有錢，開俱樂部本身利潤高是一方面，還有就是這位媽媽桑本身畢業於名牌大學的理科專業，所以平時有在搞自己的化妝品。價格自然也不是便宜的，專門針對富裕層用戶，化妝品的利潤大家還不懂嗎，那錢自然是雪花般飛來了。媽媽桑本身不缺錢，她出生於東京港區，家裏就有錢，畢業於名牌大學，畢業後又去了IT企業，後來轉行做陪酒女，一開始也是備受欺凌，雖然家裏挺有錢，但長得胖，被叫「醜女」、「死胖子」都是家常便飯了。要說媽媽桑也是個狠人，直接減肥26斤，25歲時就當上了銀座媽媽桑，27歲開始開發自己的化妝品品牌，一下子賺了巨款。這商品真的一股子微商味。

有錢有事業了之後，媽媽桑想幹啥就幹啥，想吃啥就吃啥，去的溫泉都是包年的，餐廳就直接包場，過上這樣土豪的生活，結婚那種世俗的欲望，可能真的已經沒有了吧……畢竟3億5千萬的中古直升飛機，在媽媽桑眼裏，就像撿了個大便宜。從某種程度講，這位媽媽桑也是靠自己的力量實現了經濟獨立，過上了自己想要的生活。結婚並不是她的追求目標，甚至連看都看不上，這麼想想，媽媽桑的故事其實還蠻勵志的。看完這位媽媽桑的土豪生活，你有什麼看法呢？

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