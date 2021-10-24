收納實例｜斷捨離教主簡單3招　七彩亂葬崗驚變無印風咖啡店之家

住在神奈川縣川崎市的和子女士是三個孩子的媽媽，她和丈夫工作都很忙，尤其是和子還要兼顧做家務和照顧孩子，目前這一家五口住在這棟建造了10年的獨棟樓房裡。



先來看一下家裡的客廳，東西雖然很多，擺放的還算整齊，畢竟家裡有五口人，能保持這樣已經很好了。但是和子女士卻常年對家裡的風格感到不滿，首先是她覺得房間裡什麼顏色的家具都有，顯得亂七八糟沒有統一感；一面牆三種不同款式的櫃子，顏色也不統一，顯得極其不和諧；牆上的裝飾也亂七八糟，雖然聚集在一起，但擺放的都不在一面牆上，看著非常有年代感。

除此以外，和子覺得家裡的書太多了，因為孩子多年齡也有差距，總覺得姐姐的書可以留下來給弟弟妹妹們看，而和子女士心目中的房間，應該是充滿了生機盎然的綠植，就像咖啡店一樣的感覺……

斷捨離教主山下英子出手 3招變出和子女士夢想之家（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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面對如此亂糟糟的房間，和子女士想通過斷捨離做出改變，於是收納專家山下英子女士來到她家，希望能幫助到和子。山下老師環顧了一下和子家的客廳，馬上就指出了許多問題，比如日曆為什麼緊挨著牆邊？時鐘為什麼要放到角落？而家裡其他很多擺設都有著同樣的問題，那就是都沒有放在正中間，才會顯得空間沒有統一感。

在聽了山下老師的建議後，和子和孩子們開始嘗試改變壁畫的擺放位置，一開始孩子們把玩偶也放在了壁畫中間，後來山子老師把其中一個換了位置，瞬間提升了美感。再來看看另一個角落的裝飾區域，首先山下老師把它們全都取下來，然後讓和子和孩子認真的選擇自己最想展示的物品，再經過一番斷捨離後，之間堆的滿滿噹噹的角落立馬變得簡約又大氣。接下來就是書架的部分，山下老師提議讓孩子們自己斷捨離，讓每個孩子挑選出自己最愛的10本書，經過孩子們自己的斷捨離後，原本亂糟糟的書架變得清爽了許多。最後再取下牆上和冰箱上孩子五顏六色的畫和貼紙，讓房間變得更加簡單。

經過這樣一番整理後，原來極不協調的空間變得更加舒適，窗邊也擺放了綠植，營造出了和子女士想要的咖啡店的感覺。通過幾個小改變就改變了家裡的氛圍，和子女士和孩子們都感覺非常開心。日美醬再來給大家總結一下，山下老師提出的小建議：首先是物品居中擺放會顯得更加整齊；其次是減少房間裡的顏色，盡量做到色調上的統一；最後就是不必要的物品不要出現在視線範圍內。做好以上三點你也能收穫一個舒適簡潔的家，你學會了嗎？

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