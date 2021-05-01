印度現變種病毒全球恐慌！單日破40萬宗　印度神童列2原因致爆發

【印度疫情／變種病毒／印度神童／2021至2022年預言／新冠疫苗】印度出現超級變種病毒致疫情失控，連日來確診個案屢創新高，根據5月1日最新數字，印度在過去24小時新增確診病例達40萬1993宗，多達3523人死亡，累計確診逾1916萬宗，死亡人數逾21萬，惟專家估計，實際數字恐是官方公布的數倍。

印度疫情引起全球關注，仍未有辦法可控制。不過印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言影片中，就分析了印度疫情爆發原因，更提出了解決辦法。有望解決印度疫情危機嗎？