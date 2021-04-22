奶奶陪產拍下分娩全過程　新抱私密照遭廣傳：遠房親戚睇晒我下體

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-22 15:00

媽媽生產時要經歷10級痛，有人在旁陪伴打氣非常重要，不過外國一名媽媽就大呻奶奶陪產時，將分娩一刻全拍攝下來，更把私密照片廣傳給其他人，令她非常尷尬，「大家都看到我大開的陰道」。

外國一名媽媽就大呻奶奶陪產時，將分娩一刻全拍攝下來，更把私密照片廣傳給其他人，令她非常尷尬（GettyImages）

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該外國媽媽近日在網上發文，指第1個孩子出生通常是令人難忘的時刻，但她卻感覺被玷污了。她指自己跟奶奶關係非常好，如同親生媽媽一樣，懷孕期間奶奶更會幫她按摩、協助洗澡等，「奶奶接近完美」。

奶奶育有5個孩子，有足夠的生產經驗，因此分娩期間，奶奶和丈夫一起入產房陪產，奶奶亦有將孫兒誕下的一刻記錄下來。生產後翌日，樓主的家人前來探望，發現奶奶手機中竟有自己分娩過程的照片，相中不但有血、排泄物及正在掙扎的新生兒，還有「非常開放又破裂的陰道」，令她感到崩潰，「我好懷疑她（奶奶）還傳了給誰呢？」

丈夫得知情況後都大感震驚，即致電其母親查問為何將私密照片外傳，奶奶才告知已傳給雙方家庭成員，甚至一些1年只見1次的遠房親戚，「只會喺聖誕節見到嘅表兄弟姊妹都睇到我下體內部」。奶奶解釋，她認為照片很美麗，且令她感到驕傲，因此傳送時沒考慮到她做錯了。

雖然奶奶已就事件道歉，惟樓主表示關係已大不如前，更無信任可言。

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