17歲女去派對被殺棄屍　9人被捕最細13歲　母：剩下的由媽咪處理

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-14 22:00

馬來西亞日前傳出1宗令人心寒的命案，當地1名17歲華裔少女參加「私人派對」後，被人發現遭棄屍於橡膠園內，警方隨後拘捕9名參加派對的男女，當中最年輕的只有13歲，正循謀殺方向調查。女死者的媽媽在facebook上傳悼念女兒的片段被廣傳，許多網民留言希望她節哀順變，她言稱「那些人已經被抓到你就安息吧，剩下的由媽咪處理」，又呼籲民眾在事件查清楚前不要胡亂猜測指控。

馬來西亞少女參加派對後被棄屍橡膠園，警方巡謀殺案調查。（死者IG圖片）

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當地傳媒報道，17歲華裔少女黃佩萱於5月9晚參加1場「私人派對」後，疑被人殺害棄屍於波各先那縣1個橡膠園內。黃女來自日得拉亞依淡鎮，之後和家人移居吉打州哥打士打縣，曾在該區高中就讀，案發前沒有工作。

波各先那警局於5月11日接獲報案，有市民稱在橡膠園發現1具女屍，警方於12日下午已拘捕8名參加派對的男女助查，包括5男3女，年齡介乎13至33歲；至同日晚上再拘捕1名27歲華裔男疑犯。警方指9人已承認出席涉事派對，該派對於9日至10日淩晨舉行。其中1名嫌犯驗尿發現曾服食俗稱K仔的氯胺酮，案件循謀殺方向調查。

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死者的媽媽日前在fb上載對女兒的悼念片段，留下許多懷念女兒的語句及女兒照片，「我的寶貝女兒…一路走好，你永遠都是媽咪的最可愛最漂亮的寶貝」、「沒有媽咪陪伴不要寂寞，因為你是媽咪心目中的super girl」，她告訴已死女兒「那些人已經被抓到你就安息吧，剩下的由媽咪處理」，希望愛女安心投胎，「做個快樂天使」，許多網民留言祝願女生安息。

當地傳媒指，少女的媽媽育有3名子女，她14日早上已認屍及辦理身後事，希望民眾可以尊重死者，法醫將驗屍釐清死因，不要作無根據的指控，同時希望警方盡快查出女兒死因及拘捕兇手。

（綜合）