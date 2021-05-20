萬華茶室｜摸摸茶英文譯名超爆笑！《彭博》標題網民睇完激讚貼地

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-20 19:30

台灣作為享譽國際的「疫情模範生」，近日再掀新冠疫情危機，引發外媒關注。其中，全球知名財經媒體《彭博》（Bloomberg）一篇「摸摸茶、獅子王和台灣失去的童真」（Sexy Tea, the Lion King and Taiwan's Lost Innocence）專欄文章，由於其標題辛辣直白、諷刺意味濃厚，意外引起台灣網友熱議。

《彭博》專欄作家Tim Culpan針對台灣近來燃燒的疫情進行分析，他表示比起印度作為疫情大國，台灣疫情儼然不算嚴峻，然而當地確診病例在短短一週內暴增40％，不僅使台灣祭出史無前例的嚴厲措施，卻也不免讓人懷疑決策是否出了什麼差錯。

摸摸茶、獅子王譯名超搞笑！點圖放大看文章「Sexy Tea, the Lion King and Taiwan's Lost Innocence」部分截圖👇👇👇

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網民看完直呼「終於知道摸摸茶的英文」、「笑死」、「丟臉丟到國際上了」、「這個老外很懂台灣文化耶」、「這個作者也太接地氣」。

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