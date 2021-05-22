郵差成防疫破口？台診所怒爆誇張行徑　直衝入嚟仲死都唔肯量體溫

郵差每天進出大量場所，在疫情下理應特別注意防疫，加上是「幫政府打工」，民眾自然期望他們至少遵守政府的規定。一台灣診所職員卻上網怒揭郵差的誇張行徑，不止不肯配合政府規定的實名制，還連最基本的測體溫也堅決拒絕，讓看到貼文的網友也忍不住罵道：「如果我遇到這樣的郵差，他這樣的態度，他當場會被我修理！」