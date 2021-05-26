辣媽激似林青霞！台女翻睇舊相發現媽媽性感照　網民爭住做佢爸爸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 15:05

一名台灣網友翻相簿時意外找到一張照片，照片中的女子頂著微捲的及肩黑長髮、身著白色細肩小可愛，對著鏡頭嫣然一笑，細看發現竟然是媽媽年輕時的照片，讓她激動地抱著大本相冊衝向媽媽，驚訝表示：「沒想過我媽以前那麼漂亮！」不少網友看了直呼原PO媽媽：「超辣」，甚至還有人玩笑稱：「想當妳爸」。

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