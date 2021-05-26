台灣網紅公開5招自然豐胸秘訣　A罩杯升到C罩杯3步豐胸把握黃金期

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-26 18:54

豐胸｜女生夏日穿小背心，如何突顯胸部迷人線條？台灣網紅瑀熙（Yuci）在IG坐擁近90萬粉絲，原來是「貧乳女神」，胸部由A罩杯升到C罩杯，她透露，全憑5招豐胸秘訣，更只需一雙手，持續每天按摩3分鐘，胸部便會出現變化。

女生渴望胸部豐滿，身材線條突出，除了視覺效果，亦為女生帶來自信，被視為增加吸引力的元素之一。

台灣網紅瑀熙（Yuci）早前曾分享過自己曾是「貧乳一族」，但她透過持之以恆的「5招豐胸秘訣」，而令自己的胸部由A罩杯升到C罩杯。(uccu0323@IG)

發育期過後，胸部是否還有自然變豐滿的方法？台灣網紅瑀熙（Yuci）分享，自己曾是「貧乳一族」，本來是A 罩杯，但近年成功提升到C罩杯。她透露，想上圍變豐滿的女生，大可參考她累積近1年經驗，以簡易5招方法帶來改變。

台灣網紅瑀熙（Yuci）不但長相甜美，更擁有豐滿的上圍。(uccu0323@IG)

她提醒女生，不要過度減肥，而是適量地增肥，因胸部由脂肪與膠原蛋白所組成，若缺少會令胸部變小，甚至出現下垂鬆弛，另外，也要注意內衣選擇，穿對內衣可避免影響胸部線條。

【按圖看】「貧乳一族」也能再度發育升級罩杯，台灣網紅瑀熙（Yuci）分享「5招豐胸秘訣」，把握「月經黃金期」、適量地增肥便可以輕鬆升級▼▼▼

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3步學按摩拉提胸部法

瑀熙（Yuci）表示，按摩胸部是助提升罩杯的關鍵因素之一，她分享按摩方法簡單，3個步驟，分別以拳頭、手掌及握拳方式按摩，以雙手將胸部往內外推或提起等動作，持續每天花3分鐘，目的是助疏通胸部淋巴促循環，讓胸型自然變堅挺，減少下垂。

▼▼▼按圖看：3步按摩胸部方法，疏通胸部淋巴促循環、增加雌激素分泌，可令胸部帶來改變？▼▼▼

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資料來源：瑀熙 Yuci＠YouTube