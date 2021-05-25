撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-25 16:47

日本在1990年代後期至2000年代初曾經掀起一股「黑辣妹潮」（ガングロ），一班膚色黝黑、梳著浮誇金髮造型，臉上化著五顏六色妝容的年輕辣妹，充斥著熱鬧的澀谷和池袋。雖然黑辣妹曾有過光輝時期，但現在已經變成奇怪異類，即使在東京找一個黑辣妹也並非易事，可說是「瀕臨絕種」的群組。

不過，一位居住在北九州的37歲人妻居然懶理大家的眼光，將自己的臉塗成深啡色、用白色marker和大量眼睫毛化「黑辣妹」妝容，再穿上鮮艷粉紅色衣服，走在簡樸的商店街上就像外星人一樣，不少街坊都很好奇，她到底是何方神聖？

這位人妻叫うぬ（unu），她接受日本節目《ノブナカなんなん？》採訪是表示自己應該是北九州唯一一個「黑辣妹」，走在街上猶如異類，希望找到志同道合的朋友。雖然這位女性的喜好有點特別，但其實她是個於東京藝術大學畢業的學霸，於著名企業擔任設計師，更有一位結婚8年的丈夫，簡直是人生贏家。うぬ本來過著幸福又平淡的生活，但在2年前突然愛上「黑辣妹」文化，由白滑人妻變成黑皮小惡魔，就連老公也難以置信......

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同場加映：如果有朝一日你發現自己的女友跟最親密的好友出軌偷食，你會怎樣做？日本有位20歲少年慘被女友戴綠帽，出軌對象竟然是一直視為「兄弟」的好朋友！綠到頭頂發光的少年遭朋友背叛還未算最慘，「好兄弟」居然還帶著他的女友上電視節目分享偷食過程，節目組邀請少年在鏡頭背後偷聽，最後當面對質給這對情侶一個「大驚喜」，本來以為會變超尷尬的修羅場，結果居然令人大吃一驚，網民神回應：「這樣的朋友可遇不可求！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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