麥明詩曾以「瘦身飯盒」速減10磅　營養師：不餓不吃更易胖

麥明詩自轉行後已久違幕前，但在周六（ 11/12）她生日當天，就在社交媒體上分享比堅尼照，留言寫道：「早晨 30快樂 給自己的第一個生日禮物：健康健美的身體 」麥明詩仍然狀態大勇，身形更比之前消瘦，原來關鍵在於「瘦身飯盒」與恆常運動？



【麥明詩】麥明詩正職以外，她仍乘空餘時間拍劇。 （louisa_mak＠IG）

麥明詩靠水煮雞胸肉和雞蛋速減10磅

麥明詩近日在社交媒體上分享比堅尼照，身材健美，非常性感。雖然她工作忙碌，常常在公司用膳，但她其實也十分注重飲食，她曾以「瘦身飯盒」—以水煮雞胸肉和雞蛋為主。她指在開拍網劇《逐流時代》之前，曾經以一星期時間減掉10磅

麥明詩自言自己是「易瘦體質」，她分享自己的快速修身秘技，飲食固然關鍵，雞胸肉和雞蛋都是低脂優質蛋白質，她堅持不餓不吃，1星期減肥法是4天每餐只吃7分飽，之後3天每餐只能分飽。另外，麥明詩的運動量也不少，包括每星期游水3次，隔天在家做6-10分鐘的運動等。

▼▼▼點擊看麥明詩５個快速減肥方法，主食以雞胸肉和雞蛋為主，她晚上6時後便不吃澱粉質，營養師有什麼意見？ 要有速減效果，還有什麼秘訣？▼▼▼

+ 8

【麥明詩】去年麥明詩分享行山照，有大量粉絲嘲笑她離巢後「發福」身形暴漲 。（麥明詩 Louisa Mak@FB）

▼▼▼【點擊看】麥明詩快速減肥方法的修身成果▼▼▼

+ 2

營養師：低脂優質蛋白質須配足夠碳水化合物

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜指出，這些方法未必適合所有人，尤其不餓不吃，可能產生惡性循環，令人漸漸失去飽餓的生理調節；她建議，即使減磅也應三餐定時，而單以不吃澱粉質，也未必一定有很好效果，因為以吃肉和蔬菜的減肥，容易令身體的肌肉量及水分減少，形成減磅的假象，其實令新陳代謝變慢，且也未必真正減脂。她建議，減肥正餐，要有足夠碳水化合物，低脂蛋白質及膳食纖維等均衡配搭，才可有更佳減磅效果。