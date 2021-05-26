月全食｜12星座血月許願最佳關鍵詞　台命理師：有４個鐘許願吉時

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-26 19:51

【月食2021／血月2021／月全食／紅色血月／超級滿月】「超級血月」（Super Blood Moon）將在今晚（5月26日）上演。雖然民間傳言血月屬於不祥天象，但台灣命理師艾菲爾則指，今年的血月之日同時是佛祖釋迦牟尼得道日子，信眾只要在日內２個「能量最佳」時段許願，將有機會成功轉運。艾菲爾同時指出，12星座本日有某些心願項目比較容易在實現，最好留意以下關鍵字詞。

月全食撞正「超級月亮」，形成難得一見的「超級血月」天文現象。（資料圖片）

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今晚是月球距離較近地球的「超級滿月」，同時撞正月全食，因而形成難得一見的天文現場──「超級血月」。天文台表示，若錯過今晚機會便要等待12年，即2033年才能夠再遇超級血月。台灣命理師艾菲爾在臉書指出，今日是農曆15日，也是釋迦佛祖得道日，信眾可以趁今天許願轉運。

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艾菲爾續指，12星座在血月期間，各有「許願關鍵字」

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艾菲爾指出，血月期間許願有以下步驟。

👇👇👇按圖了解血月許願步驟👇👇👇

同場加映：超級血月+月全食│印度神童預言好兆頭 復甦時間表2個階段曝光

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月全食最佳觀賞時間 為何月亮會變紅？

5月26日將出現超級血月。(資料圖片)

雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實紅色月亮是自然現象。而今次月全食難得一見，天文台表示，是次月全食會在5月26日晚上7時零9分開始，至下午7時28分結束。但究竟為何月亮會變大？又為何會變紅色血月？何時何地觀測最靚？

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觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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大家亦可透過網上直播觀看今次月全食過程：按此

如果錯過今次月全食，就要等到今年11月19日才能再在香港觀看到月食，屆時會出現月偏食。