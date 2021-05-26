港男食飯執鑽戒　詳列戒指資料尋失主　網民錯重點：D色都分到？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-26 16:22

外出用膳總有大頭蝦遺下物品的時候，但不是每次也能幸運拾回。有網民日前於荔枝角用餐時，發現有人遺下1隻鑽石戒指，故寫下詳細資料希望尋回失主，樓主表示戒指「一卡」，屬「D colour」。不少網民大讚樓主路不拾遺非常誠實，但也有部分網民「錯重點」，指樓主僅以肉眼看戒指便能分辨顏色及卡數，笑言他是高手。

有港男前日於荔枝角 D2 place拾獲鑽戒，好心發文尋找失主，獲網民大讚「好人有好報」。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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該網民於facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指前日（24日）晚上約8時半，在荔枝角 D2 place1間餐廳用膳時拾到1隻鑽石戒指，期望尋回失主。他於帖文詳細列明戒指的資料，表示戒指約為1卡，屬「D colour」，又寫出戒指旁邊單據上的信用卡最後4位數字編號，稱已將戒指交予餐廳的收銀處職員，着失主自行前往認領。

網民看過帖文也大讚樓主路不拾遺的舉動非常誠實，直指未必人人也願意交出如此貴重的財物，「樓主係好老實嘅乖寶寶」、「幾皮嘢，真係考驗人心」、「香港人真係好好，一啲都唔貪心」。有網民則笑指戒指或許並非遺失，而是有人刻意留下，「係唔係求婚唔成功索性留低㗎？」、「就算冇帶錢，都唔使用戒指當錢畀嘅」、「戒指都可以留低喺度，都真係非一般大頭蝦，唔通係分手？」。

樓主於帖文詳列鑽戒的資料，稱已將戒指交予位於D2 place餐廳的收銀處職員，着失主自行前往認領。（資料圖片）

亦有網民「錯重點」，指樓主非常厲害，單憑肉眼就能看出戒指的卡數及顏色質素，「D colour 都分到，好犀利」、「1卡D colour 都一眼睇到？」，亦有人指戒指圈內會刻有鑽石的顏色及淨度等資料、「呢種鑲咗靚成色石嘅戒指喺指圈內側通常會刻咗石嘅size同成色」。樓主其後也回覆指自己並非專家，得知相關資料只因「隻戒指有mark」。

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