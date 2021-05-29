BB遲學行唔講嘢發育遲緩　中醫小兒推拿助生長　適合12歲以下兒童

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-29 20:50

文：沈天惠@仁愛堂醫療服務科註冊中醫師 「寶寶快2歲了，未能自己坐穩椅子，牙齒生長比同齡小孩慢，這樣是發育遲緩嗎？」不少父母都會擔心子女生長發育出現障礙，未能擁有一個強健體魄，快樂地成長。中醫針對生長發育遲緩提出了「五遲」及「五軟」的概念，「五遲」是指立遲、行遲、髮遲、齒遲和語遲，「五軟」則為頭項軟弱傾斜、口軟咀嚼乏力、手軟不能握舉、足軟不能站立和肉軟，即肌肉鬆弛，活動無力。

（GettyImages）

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「五遲」「五軟」影響發育

此外，中醫認為小兒臟腑嬌嫩，心、肝、脾、肺、腎皆處於生長發育階段，明代兒科名醫萬全提出小兒的體質特點是「肝常有餘，脾常不足，腎常虛，心常有餘，肺常不足」，故兒科肺系、脾胃系病證較多，如情況嚴重，有機會影響生長發育。

筆者曾遇到一位母親帶1歲的女兒求診，女兒常神情呆滯及經常流口水，不能自己坐穩椅子，經診斷後發現有發育遲緩問題，即「五遲」及「五軟」之狀況，同時她亦有便秘及腸胃不適等問題。筆者遂為她每星期進行兩次小兒推拿治療，每次15-20分鐘，經過3個月後，相關問題均大有改善，精神亦較過往健旺，現正持續接受治療。

小兒推拿療法免施針服藥 防治疾病

小兒推拿療法是以中醫辨證論治為原則，通過手法作用小兒肢體某些特定穴位和部位，調節臟腑，平衡陰陽，從而改善體質，達到防治疾病的目的。其適應症廣泛，主治肺系、脾胃系病證，如體質虛弱、食欲不振、消瘦、消化不良、鼻敏感、哮喘等症。除此之外，療法還具有保健功效，可以增強小兒的免疫能力，促進成長發育。

小兒推拿療法在正確操作的前提下，安全及無副作用，其特點為輕快柔和，無疼痛感，屬中醫外治法，不用針不用藥，避免小兒因害怕針灸或中藥味道而不願接受治療。此療法適合12歲以下的小孩，7歲以下效果較好。7至12歲的小孩可以同時配合一些成人推拿的手法來進行治療。

家長注意事項

小兒消化問題最常令家長感到困擾。以下介紹一個簡單易掌握的四步法來判斷孩子脾胃功能的情況：看舌苔、聞口氣、看大便、察睡眠。如果小兒有其中一兩種表現出現異常(即舌苔厚膩、口氣較大、排便困難或稀溏、睡眠不好)，家長要留意可能是脾胃消化不好，有積食了，可以諮詢中醫師調理。長遠而言，家長們需為孩子建立良好飲食和生活習慣，從而改善體質。

作者簡介： 仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。部份中醫中心特設中醫小兒推拿療法服務，歡迎查詢。仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心電話：2655 7757或仁愛堂大埔綜合中醫中心電話：2638 7393

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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