仁愛堂流動中醫車設針灸及內科服務　便利鄉郊地區兼助弱勢社群

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-07 10:00

文：仁愛堂醫療服務科 屯門一個公共屋邨內，停泊了一部看似是等待出發的輕型小巴，但整天有不少市民，不論長幼逐一上車，更有行動不便人士利用電動輪椅升降設施登上小巴，然後於約15分鐘後，拿著藥物緩緩下車。 該輛小巴其實是仁愛堂流動中醫醫療車，市民於中醫醫療車上接受註冊中醫師陳則翔細心問診，並獲發濃縮中藥配方顆粒，免除煎煮中藥的繁複步驟，方便服用。

仁愛堂的「醫者仁心」贈醫施藥計劃，進一步減輕了弱勢社群的中醫藥費開支。（資料圖片）

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行醫18載

陳則翔中醫師自2003年仁愛堂首創流動中醫醫療車服務開始，服務至今達18年。他表示仁愛堂醫療服務科累積了2003年沙士、2009年甲型H1N1流感等防疫經驗，面對是次2019冠狀病毒病疫情未有鬆懈：「我們在疫情嚴峻時期加強一系列感染防控措施，所有醫療車的診症區已加設防飛沫檔板，讓病人及醫師於舌診及脈診期間安心診療。」他非常認同仁愛堂「助弱保康」的宗旨，多年來流動中醫醫療服務更為基層市民提供免診金「中醫義診」，減輕了普羅大眾的醫療開支負擔，從而進一步守護全民健康。

陳則翔中醫師自2003年仁愛堂首創流動中醫醫療車服務開始，服務至今達18年。（仁愛堂提供）

多行一步

除了中醫師，中醫助理在流動中醫醫療服務上亦扮演重要角色。他們由人流控制、協助病人登記候診、協助配發濃縮中藥、處理求診人士申領醫療券資料等，均可辦到面面俱圓。他們即使是做一些簡單的舉動，都可讓求診人士感到暖意窩心。擔任中醫助理已經超過10年的王海揚表示：「如協助年邁求診人士上落流動中醫醫療車，在我們眼中只是輕鬆地上數級樓梯，對他們來說可能很困難，因此我們更有責任伸出援手，讓他們得到一個更周全的服務。」他續指，中醫助理每天均會為中醫醫療車清潔消毒，務求減低疾病傳播的風險，保障市民健康。

仁愛堂綜合及流動中醫醫療車服務永不停步，定期穿梭香港、九龍及新界超過100個服務點，讓求診人士可於就近地點接受質優價廉的中醫服務，同時紓緩公營醫療系統的壓力。時至今日，仁愛堂綜合及流動中醫醫療車隊已擴充至27部，歷年累計服務人次超過240萬。流動綜合醫療車更設針灸和內科診症，提供全面中醫服務。

流動中醫醫療車走入鄉郊地區，為元朗八鄉吳家村居民提供中醫服務，惠及行動不便人士。（仁愛堂提供）

深入鄉郊

為了讓更多有需要人士受惠，車隊更深入鄉郊地區，包括位於元朗八鄉的吳家村。元朗八鄉吳家村村長徐發堅對這安排表示非常欣喜：「由於附近缺少中醫駐診，而仁愛堂流動中醫醫療服務正正填補了此空隙，讓村民省卻不少交通時間；同時惠及不少村內行動不便的長者，讓他們得到可供信賴的中醫服務。」他指出，部分有經濟困難的村民更透過仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃，進一步減輕了藥費的開支。

贈醫施藥現金券更人性化

仁愛堂去年於疫情期間開展「醫者仁心」贈醫施藥計劃，以中醫現金券模式資助低收入人士、長期病患者，以及60至64歲未能使用醫療券的長者，可直接享用仁愛堂自資中醫服務。計劃構思不但幫助弱勢社群減輕醫療開支的負擔，手持現金券亦可去除負面標籤，有效守護市民健康。

作者簡介： 仁愛堂醫療服務科共有60個定點、流動及外展醫療單位，以及2個慈善基金，為港、九、新界及離島的市民提供可供信賴的醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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