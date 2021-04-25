偏頭痛近半成因不明　中醫針灸降發作率　教你按摩4個穴道減痛楚

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-25 10:00

文：方淑婷＠仁愛堂醫療服務科註冊中醫師 偏頭痛是常見的都市病之一，有近一半偏頭痛的成因不明，已知誘因多與情緒壓力、進食刺激食物或天氣變化有關，亦有醫者指出偏頭痛有遺傳性。偏頭痛的臨床表現以頭部單側或特定部位的疼痛為主，多為陣發性跳痛，症狀較嚴重者可伴眩暈嘔吐，視物不清，眼見閃光等。許多患者因劇烈的痛楚及頻密的發作影響日常生活。

嚴重偏頭痛可導致眩暈嘔吐，視物不清等，劇烈痛楚及頻密發更會影響日常生活。（GettyImages）

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中醫的偏頭痛又名「偏頭風」，病因多為風火上擾。偏頭痛病機大多本虛標實，發作期常見實邪如風、火、痰、瘀等阻滯經絡，使頭部清竅不通而疼痛。非發作期患者體質見氣虛，血虛等情況。另外，亦有指偏頭痛發作與精神壓力有關，涉及中醫的肝及膽經。筆者曾遇上一些偏頭痛患者，經數次針灸治療後痛楚大大減輕，而且發作頻率減少。若症狀嚴重或病程較長者，會配合補益氣血的中藥治理。

中醫針灸治療偏頭痛選穴先按證型分類，常見風火上擾、痰濕阻滯、血瘀阻絡、氣血虧虛，配合發作位置局部取穴，以手足少陽經（手少陽三焦，足少陽膽）為主。治療主穴為風池、絲竹空、率谷、足臨泣。再按證型分類取穴加減，如常見的風火上擾型，表現為單側頭部脹痛，或伴眩暈，多遇惱怒、情緒壓力誘發，可加取疏肝清熱的太沖穴及合谷穴。又如痰濕阻滯型，常見頭沉重而痛，噁心嘔吐感，或伴食慾不佳，大便稀溏等腸胃症狀，加取袪濕化痰的足三里及豐隆穴等。

除針灸治療外，按摩以下穴位亦有助疏通頭部經絡，舒緩疼痛。但須注意按壓穴位始終是一種輔助治療，為免耽誤病情，應盡早求醫，讓醫師判斷病情以接受有效治療。

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作者簡介： 仁愛堂醫療服務科共有59個定點、流動及外展醫療單位，以及2個慈善基金，為港、九、新界及離島的市民提供可供信賴的醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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