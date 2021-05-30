歐聯決賽｜燈神媽咪麵月初發文稱「曼城必贏！」　對手車路士奪冠

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

【媽咪麵 / 麵咪媽 / 燈神】年度球壇盛事歐聯決賽於昨晚上演，終由車路士以1球小勝同為英超球隊的曼城。有網民於比賽完結後翻出舊賬，發現連登財經台燈神媽咪麵在月初曾經發文預言比賽「曼城必贏」。媽咪麵燈力無邊，由股票涉足到足球界仍然無損燈力，令網民亦都驚訝地稱其「燈力超勁」！

媽咪麵踏足球壇，成功「燈」中車路士奪得歐聯錦標。（YouTuber短片截圖）

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媽咪麵早於5月6日時就以「歐聯決賽，曼城必贏」為題發文，並在內文貼出1張投注截圖，顯示已經下注曼城50元，說「唔好話我冇買燈唔中，嚟呀，你班X街，All in車路士呀」。

媽咪麵上載投注截圖，顯示自己有真金白銀下注，非空口說白話。（連登討論區圖片）

帖文發出後已有精明網民踢爆，指媽咪麵投注的其實是當時數天後的其中1場英超比賽，與歐聯無關，令媽咪麵「紅都面晒」地表示「係喎……X咗」，然後再叫網民們「X咗，X晒，唔好推住」。錯有錯着，該場英超比賽車路士以2:1小勝曼城，於是媽咪麵亦都回應指「所以話，賭錢真係賭錢落海，希望大家以後戒賭」。

昨（29日）晚歐聯決賽上演，車路士球員夏維斯於42分鐘接應隊友美臣蒙特傳球入球，其後車路士保住1球結果直至完場。比賽前的下午已經有網民留言指「預言究竟中唔中呢？」、「麵神仲有冇買？」、「信你呀，今次借咗財仔」，至比賽結束後網民更是感歎媽咪麵的超強燈力，笑指「有咩勁過燈中曼城輸波？係燈中佢2次！」、「好彩買咗車仔」、「見證麵之傳說歷史」。

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綜合媽咪麵在1至3月的帖文，以下是其中3樣被提及次數最多的投資對象！▼ ▼ ▼

先看看媽咪麵對香港大市恒生指數的看法準唔準！▼ ▼ ▼

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再看看媽咪麵對愛股美團的見解又中幾多次！▼ ▼ ▼

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最後就是媽咪麵對美股（納指）的預測準繩度！▼ ▼ ▼

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