996、886、715、007｜內地瘋傳4組數字　工作制背後加班加到入ICU

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-31 11:00

近期內地網上不時出現幾個3位的數字，例如996、886、715及007等，這些數字背後，其實都是上班工時制度，例如996就是9時上班、9時下班、工作6天，愈演愈烈的工作制度數字背後，還揭示了內地的加班文化！

即使深夜，阿里巴巴旗下仍有很多員工在加班。（微博）

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這些3位數字的最初的解讀方法其實十分簡單，3個位指的分別是上班時間、下班時間及工作天數，所以996指的就是9時上班、9時下班、工作6天，886指的就是8時上班、8時下班、工作6天。不過之後的演變就愈來愈誇張，715指的是7時上班，然後工作15小時，當中僅休息1個小時；至於007則指凌晨零時起上班至翌日0時下班，每周工作7天，即全天候工作，全年無休。

996控訴始於內地1名網民，他以996.icu註冊網址，再在上面解釋與996工作制相關的法例，例如工時嚴重超出中國內地法例中每個月36小時的加班時間上限，計算出996工作制根據《勞動法》至少要原本薪金的2.275倍「才在經濟帳上不吃虧」，更解釋指網址的意思是「工作996，生病ICU」。

內地曾有網民製作網站，控訴996工作制度。（996.icu網站圖片）

996引起網民熱烈討論，更連《人民日報》都在撰文批評指企業文化之中不應有強制加班。不過阿里巴巴董事局主席馬雲就曾發文指996是「1種巨大的福氣」，又指很多人想996都沒有機會，不過言論引起批評之後他就解釋指「任何公司不應該，也不能強制員工996」。

996演變出886之後，分別只是早上班1小時，早下班1小時，分別似乎不大。至於之後的715則是由內地飲食企業西貝莜面村創辦人賈國龍推出，他曾豪言「996算個啥，我們是715、白加黑（白天加黑夜）、夜總會（夜晚總是開會）」，人有多少付出才會有幾多收穫，最後亦換來網民狠批表示不會再光顧其餐廳。賈國龍事後刪文，但強調支持自願奮鬥以換取更高收入，西貝公關總監亦指公司715工作制並非強制性，員工多勞多得，所以把「把西貝的工作當成自己的事業來幹」。

996、886、715、007說的都是工作制度，更揭示了內地的加班文化。（《無法成為野獸的我們》劇照）

至於最後的007實在太過誇張，相信並非真實存生的工時制度，現實上亦都無法實現。007更多是指向一些工作幾乎需要全天候待命，甚至是極度熱愛工作及銷售經紀類工作從業員對自己工作狀態的形容，007亦形容一些十分「困身」、壓力大、需要長時間跟進的工作。

面對工時無限長，近年內地

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