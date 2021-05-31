花$2萬割雙眼皮愈割愈衰　老公嫌醜鬧離婚　大媽哭訴：像怪物一樣

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-31 23:00

女人愛漂亮是天性，江西省1名女子早前花2萬元人民幣（約2.4萬港元）接受割雙眼皮手術，惟事後不滿手術成果，丈夫甚至因此提出離婚，她其後要求美容院退款但被拒絕。不少網民看到女事主的照片後議論紛紛，有人更開玩笑指：「這是進太上老君的煉丹爐了？變火眼金睛了。」

女事主花2萬人民幣在美容醫院做割雙眼皮手術。（微博影片截圖）

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據內媒報道，居於江西省南昌市的金姓女子早前經友人介紹，共花2萬元人民幣在美容醫院進行割雙眼皮手術，但手術後她說自己沒有變漂亮，外出買東西也飽受他人的怪異目光，心碎地指「我花錢是要變美，而不是變醜」、「別人看我像怪物一樣」；其朋友形容她「毀容」，透露其丈夫更要提出離婚。

美容醫院職員回應事件時表示，院方已為事主免費提供修復，加上客人在手術前已簽署手術知情同意書，其中表明「不能保證雙側完全對稱」，因此拒絕事主的退款要求，另外提出到南昌市醫療調解委員會處理此事；不過，事主以沒有時間、需照顧家中小朋友和老人為由拒絕。

報道一出，隨即引來許多網民留言，部份人認為割雙眼皮本來就要承擔風險，事主不應將責任全推卸在美容院上，「照片是剛割完吧，一般都是那麽腫吧」、「剛剛割完肯定會腫，影片看着還好呀」，但另有網民就直斥美容院技術差，「本來的不是很好看嗎，非得花錢找罪受」、「做個這麽不成功的雙眼皮2萬塊？」。

大批網民更關注女事主照片與真人實際樣貌的差別。（微博影片截圖）

然而，大批網民看過事主受訪時的影片後，反而被其「照騙」的功力震驚，稱她本人與照片中的樣貌相差甚遠，「照片和影片是1個人！？」、「照片20多歲，影片40多歲」、「這是同一個人嗎？」、「美顏太可怕了」。

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