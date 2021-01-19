「小z娜娜」13歲起狂整容　自揭從前醜照爆紅　竟還要做這堆手術

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-19 13:28

內地網紅「小z娜娜」以著迷整容聞名，自稱從13歲就開始整容，3年內整了100次、花費超過400萬人民幣，她近日透露又要再度進廠維修，還公開了自己一路以來的心路歷程。

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小z娜娜16日在微博透露自己馬上又要去整容，「接下去再做個顴骨內推磨骨，再做個6D小臉輪廓精雕，做個外眼角（上次開了下至沒開外眼角），再做個大腿環吸抽指、髮際線、打美白針。」 她更放話自己要變成全世界最美的女孩，「為這張400萬的臉繼續添磚加瓦，整到老、活到老。」

而小z娜娜年僅16歲就頻繁整容，也引來許多批評聲浪，但她不以為然，更不滿地表示：「都2021了還有人噴整容臉？噴我未成年整容？韓國7、8歲整容的多了去了你們怎麼不去噴？在這裡道德綁架我？」她表示想幾歲整就幾歲整，她更認為自己13歲開始整容，兩年整了幾百次也算正常的事。

小z娜娜坦言自己會沉迷整容，是因為不滿意自己的天生樣貌，「畢竟我整容前的底子大家也是看到過，確實是很醜，搞不懂我妨礙到那些黑粉噴子什麼了？我是花你家錢整你的臉了嗎？」她為了變美在臉上砸了人民幣400萬，卻因此受到抨擊，她無奈地表示：「你們真的是不知道我吃了多少苦挨了多少刀子，所以沒必要噴我，你也噴不起，你沒我有勇氣，你連躺在手術臺上都不敢吧！」

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