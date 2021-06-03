拍拖4年女友認5年前曾與好兄弟一夜情　港男：佢哋有種隱瞞嘅感覺

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-03 22:00

女友拍拖前曾經與好兄弟發生一夜情，男方也許會心中有刺。最近有港男在討論區上分享，指與現任女友拍拖4年，近日偷看女友手機訊息時發現她與自己拍拖前，曾與好兄弟有1段奇怪對話，女友叫對方以後不要再提「噚晚既事」。港男見狀向女友查問，得悉女友和好兄弟發生過一夜情，雖然當時港男與女友的戀情尚未萌芽，但港男坦言如今感到不自在，請教網民應該如何處理。

港男發現女友與自己拍拖前，曾經與好兄弟發生一夜情，因而感到戒心。（GettyImages）

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港男在香港討論區上以「女友坦言同我好兄弟5年前上過床」為題發文，分享自己因為偷看女友手機，無意中知道她與好兄弟曾經發生性關係，令他不想再與好兄弟做朋友及對女友突然存有戒心▼▼▼

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有網民表示所有人都有過去，「只係咁啱佢嘅過去係你兄弟」，「最緊要係一齊咗之後點係點」，如不想有類似事件就只能找沒有拍過拖的另一半。網民又指女友並非拍拖後出軌其實也沒有問題，建議港男如果介意就應該分手，「否則永遠心中有條刺」。

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同場加映：難以理解！有台灣網民分享，指女友要與1名女性好友及1及同性戀男性好友一起去泡裸湯，即使男友覺得有問題，女友仍然堅持。 點擊下圖放大即睇事件經過▼ ▼ ▼

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同場加映：台灣有網民近日收到一位朋友閃婚消息，除了向對方發恭喜短訊，還八卦誰是神秘的結婚對象，結果對方自爆是因另一半懷孕了，還說其實自己性伴侶不止一個，樓主聽罷其結婚準則都忍不住大喊一句粗口！ 點擊下圖放大即睇對話紀錄▼ ▼ ▼