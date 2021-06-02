台男慘遇殘忍選擇題：唯一口罩跌落廁所仲沾到大便　要戴定要罰？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 11:30

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全國實施三級警戒後，不論搭乘大眾運輸工具或在戶外都需戴起口罩，否則將會被罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。不過，日前有一名網友在捷運站上廁所時，口罩一不小心掉進馬桶裡、被污染了，但他擔心不戴口罩會被罰，因此上網發文求助。

一名網友在PTT八卦版發文表示，他人在捷運木柵線，現在關在廁所裡，想說透一下氣，卻不小心讓口罩掉進蹲式馬桶裡，撿起來看都濕了、還沾到屎，讓他相當煩惱，便想詢問網友們意見，「出去如果沒戴（口罩），會罰款嗎？還是有善心人士可以來支援一下，感恩」。

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