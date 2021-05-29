台灣36歲輕症男成新一波疫情最年輕死者　死前仍未被送往檢疫所

台灣新聞
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台灣雙北疫情大爆發，尤其新北市確診數在短短2週飆破2千8百人。其中新北土城一名36歲男子因同住家人21日染疫被匡列，他則是在26日確診，原本只是輕症，但隔天要送去檢疫所前就死亡，成為疫情以來最年輕死亡個案。有媒體報導，該名男子初步研判死因為呼吸衰竭。

新北衛生局指出，死者的弟弟及母親21日已染疫，因此他與父親被匡列，26日被通知確診，原本27日要送往檢疫所隔離，但凌晨被家人發現四肢癱軟倒臥床上，也無呼吸心跳，送醫宣告不治，不過詳細死因仍待調查。

對於此案，指揮中心發言人莊人祥指出，該名男子尚未被列入28日公布19名的死亡個案中，他的案號應該為案5791，同住家人有確診，如果是的話，就是這一波疫情最年輕的。

據《三立新聞網》報道，這名死者因為是確診患者須盡速進行火化，因此檢警當日已相驗其遺體，他過去無病史，初步研判死因應為呼吸衰竭。而家屬對於死因無異議，已將遺體發還家屬。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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