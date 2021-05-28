台灣疫情｜醫療恐崩潰　醫護網上呼籲：長輩如染新冠重症就放手吧

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-28 13:12

全台26日新增11例因新冠肺炎死亡個案，自11日起共計34例身亡，指揮中心表示，死者年齡大多落在50餘歲至70餘歲，且有慢性病史，對此一名自稱在呼吸病房有10多年資歷的營養師表示，若遇到年事已高且有慢性病的長輩不幸確診重症，「真的就放手吧」。

該名自稱曾在呼吸病房任職10多年的營養師在臉書透露，看盡了各式各樣的插管病患，目前新冠肺炎最嚴重的問題就是「讓肺部在短時間完全發炎浸潤喪失功能」，搶救方法只有氣管插管，以呼吸器輔助呼吸，「是否能救回來一切都是賭注」，若幸運賭贏可以脫離呼吸器，或留個氣切開口稍微四處走動，但心肺功能肯定會有後遺症影響，但不幸賭輸，可能就得永遠躺在床上依賴機器度過餘生。

「長輩確診、重症……真的就放手吧」 點圖瀏覽該營養師原文及後續補充▼▼▼

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營養師再說，比起上一波疫情，台灣實在守得太好，讓大家感覺不恐怖，如今變異病毒已經可怕到會讓台灣醫療面臨崩潰，因此她出言奉勸，若不幸長輩確診，年事已高、有三高慢性病或重症，「真的就放手吧」，堅持不插管才能救台灣醫療及未來的自己及家人，現在只能勤洗手、戴口罩，沒事減少出門及群聚，否則自己患病再傳染家人，「會讓你一輩子後悔莫及」，更不要輕忽無症狀，因為就算自己挺得過，也無法確保家人是否都挺得過，「這次的可怕是傳染性太強，一人確診全家一起分享」。

貼文一出，不少人深有同感，紛紛回應「我覺得應該清出呼吸病房的呼吸器，減少無意義的呼吸器使用」、「身為臨床呼吸治療師更有感！幸運救回一命後，一旦成為依賴型呼吸器個案，往後生命沈重的旅程不僅是自己連同家人一併概括承受」、「完全認同，過來人」；不過也有人質疑「走的不是自己家人都很會講」、「除非病人生前有簽署DNR，不然你又知道可以放手了？」對此原PO則回應「我只是把最糟的狀況說給大家聽，想怎麼做沒人能勉強」。

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