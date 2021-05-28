台灣疫情｜醫療恐崩潰　醫護網上呼籲：長輩如染新冠重症就放手吧

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

全台26日新增11例因新冠肺炎死亡個案，自11日起共計34例身亡，指揮中心表示，死者年齡大多落在50餘歲至70餘歲，且有慢性病史，對此一名自稱在呼吸病房有10多年資歷的營養師表示，若遇到年事已高且有慢性病的長輩不幸確診重症，「真的就放手吧」。

該名自稱曾在呼吸病房任職10多年的營養師在臉書透露，看盡了各式各樣的插管病患，目前新冠肺炎最嚴重的問題就是「讓肺部在短時間完全發炎浸潤喪失功能」，搶救方法只有氣管插管，以呼吸器輔助呼吸，「是否能救回來一切都是賭注」，若幸運賭贏可以脫離呼吸器，或留個氣切開口稍微四處走動，但心肺功能肯定會有後遺症影響，但不幸賭輸，可能就得永遠躺在床上依賴機器度過餘生。

「長輩確診、重症……真的就放手吧」　點圖瀏覽該營養師原文及後續補充▼▼▼

+7
+7
+7

營養師再說，比起上一波疫情，台灣實在守得太好，讓大家感覺不恐怖，如今變異病毒已經可怕到會讓台灣醫療面臨崩潰，因此她出言奉勸，若不幸長輩確診，年事已高、有三高慢性病或重症，「真的就放手吧」，堅持不插管才能救台灣醫療及未來的自己及家人，現在只能勤洗手、戴口罩，沒事減少出門及群聚，否則自己患病再傳染家人，「會讓你一輩子後悔莫及」，更不要輕忽無症狀，因為就算自己挺得過，也無法確保家人是否都挺得過，「這次的可怕是傳染性太強，一人確診全家一起分享」。

貼文一出，不少人深有同感，紛紛回應「我覺得應該清出呼吸病房的呼吸器，減少無意義的呼吸器使用」、「身為臨床呼吸治療師更有感！幸運救回一命後，一旦成為依賴型呼吸器個案，往後生命沈重的旅程不僅是自己連同家人一併概括承受」、「完全認同，過來人」；不過也有人質疑「走的不是自己家人都很會講」、「除非病人生前有簽署DNR，不然你又知道可以放手了？」對此原PO則回應「我只是把最糟的狀況說給大家聽，想怎麼做沒人能勉強」。

【相關文章】台灣疫情｜官方稱床位充足　台醫生反駁：現實卻屢趕確診病人回家（點圖了解更多）▼▼▼

+11
+11
+11

【相關文章】台灣疫情｜醫院人手短缺禁醫護休假　業界：再更大量可能爆煲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+41
+41
+41

【延伸閱讀】台灣美女醫生揭急症室爆滿慘況　只能戶外插管　家屬含淚放棄急救（點擊放大閱讀）👇👇👇

+12
+12
+12
台灣女醫護喪母都當值　爆醫院工作辛酸　N95唔夠用外面加罩頂住
台灣醫護怒揭遭歧視慘況　因實名制曝露身份　去SOGO買東西也被罵
唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息　一個月內不這麼做台灣有危險
台灣疫情｜民眾搶購如打仗　恐怖實況曝光：超市結帳排隊近一小時
台灣疫情升溫　婦人搭車拒戴好口罩　屢勸無效司機直駛派出所報案
台灣疫情｜萬華茶室成爆發點　揭秘「老人迪士尼」買春消費有3種
台灣疫情｜超市大爆搶購潮　唯獨一款泡麵無人碰　今次不是辛辣麵
台灣停電太熱了！女星超低胸露背散熱　IG曬3張清涼照吸3.5萬心心
台灣疫情｜萬華茶室「人與人連結」群聚感染　日韓風俗店早有前科
台灣疫情︱83港元就能找小姐坐檯　社工：萬華茶室低價「吸客」

延伸閱讀：

連續3天增6死個案重症多、死亡續增

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。