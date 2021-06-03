Husky大整蠱咬爛多張金牛！　主人崩潰：平時佢咁蠢點解識開櫃桶

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-03 13:00

毛孩曳曳隨時會令主人暴怒！有網民在討論區上分享，指睡覺時突然聽到「沙沙聲」，感覺「唔對路」於是起身查看，不料發現家中的哈士奇將多張千元大鈔咬爛，損失慘重。有網民笑言樓主可以考慮不同的烹調方法，又指養哈士奇「無拆你屋都偷笑啦」，數千元的損失已算輕微。

網民分享家中哈士奇將多張1000元金牛大鈔咬爛的照片。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「比卡馬」在連登討論區上發文，指自己想「殺X咗我隻哈士奇」，打開內文就看到多張1000元金牛鈔票變成「碎紙」的「碎屍案」現場照片，估計被分屍的金牛最少也有3、4張。之後樓主上載兇手「被捕時」的照片，可見牠神情相當不悅，一點悔意也沒有，反而更覺得錯不在自己！

樓主提到他的哈士奇平時十分蠢鈍，不明白為何牠會懂得如何打開櫃桶，事發時自己正在睡覺，聽到怪聲後前往查看，嚇到「一望唔使瞓覺」，更擔心「啲錢唔知仲畀唔畀換」。事件引來網民熱烈討論，甚至有人笑言錯在樓主不在哈士奇：

【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】

+ 3 + 3 + 3

其實香港金管局網上資料，若遇到紙幣破損，市民可以到發鈔銀行兌換。銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如紙幣的真偽、防偽特徵的完整度、損毀面積的嚴重性等。如果損毀面積低於25％，又無以上問題，即可成功兌換。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：阿爸由「有貓冇我」變重度貓奴 寧煮貓餐都唔煮飯 阿女呻無地位【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

阿爸由「有貓冇我」變重度貓奴 寧煮貓餐都唔煮飯 阿女呻無地位

+ 10 + 10 + 10

同場加映：為了毛孩冷落身邊人的事件早有例子！有港男早前也發文，大呻女友養狗後，將全副心機放於狗狗身上，令兩人之間的話題及拍拖行程也只圍繞着狗狗。他為免女友不開心也會陪狗狗玩，但卻會暗自感到嫉妒，甚至直言「女朋友鍾意狗多過我」。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 2 + 2 + 2

同場加映：可愛柴犬入屋僅3日 日本網民驚見父親變狗奴：太不可思議了！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

樓主表示柴犬寶寶僅到家3日，但即發現爸爸已對牠產生濃厚感情，竟躺在地上看着籠中的小狗。（sss_inu@Twitter圖片）