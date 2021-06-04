男友係防疫破口　堅持周圍去群聚開P　台女屢勸無效大義滅親檢舉

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隨著疫情延燒，台灣升級為三級警戒，期盼在全民努力下減少群聚行為，使疫情能逐漸趨緩，儘早回歸日常生活。沒想到，一名女網友日前卻無奈分享自己「愛群聚」的男友，且屢勸不聽，讓她一氣之下直接向1922寄出檢舉信。

全無防疫意識　愈講愈忟終忍唔住去舉報　點圖睇睇原PO分享同男友對話嘅截圖▼▼▼

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不料此文一出，許多網友竟也紛紛留言另一半的傻眼行為，「跟我男友一樣……硬要出去打麻將」、「我老公也是說，假日了要去哪裡玩」、「我老公每個假日都跑回去跟他家人吃飯，他家人快十人以上」、「哎……我（在當兵的）男朋友也是啊，跟他說讓他朋友不要在疫情期間一直去他家，他也只是回說，他朋友都是自己要來他又沒辦法」，讓網友們直呼真的是「疫情測智商」。

對此，網友也批評「真的很扯」、「就是有這些人大家才那麼辛苦」、「請問是跟猴子交往嗎」、「群聚慶生，直接檢舉啊！」、「慶祝生日？唉不是啊一個不小心變忌日」、「就是僥倖心態，想賭那個機率而已……就算中鏢了，臉皮夠厚也是不痛不癢」；網友們更力勸原PO「分手吧！這種邏輯死亡男不要也罷」、「我相信妳值得更好的人」。

原PO最後則出面回應，自己在31日已向1922寄檢舉信，若這幾天男友還繼續群聚的話，她也揚言「我真的會直接報警」，她也補充，由於雙方是遠距離戀愛，已經1個多月沒見面了，「也不會跟他見面的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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