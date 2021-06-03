求籤問台灣疫情兩年抽同一支　神預言準到嚇親網民：疫情後要去拜

撰文：聯合新聞網
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新冠肺炎疫情在台灣升溫，雙北已經著手四級警戒推演，但民眾仍期望看見曙光，歌手賴銘偉同時也是大溪鳳山寺廣澤宮的宮主，他日前為台灣時局抽出一張籤，籤詩中的「有勢莫依憑」似乎正中先前台灣鬆懈防疫的狀況。
兩年抽出同一支籤 神明早預言台灣會鬆懈出現破口（點圖了解更多）▼▼▼
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賴銘偉1日在臉書分享籤詩內容：「鳥獸猶能性自靈，勸君有勢莫依憑，凌霄傍樹花枝茂，樹倒花殘勢自傾。」
巧合的是，同一籤在去年疫情穩定時，廣澤宮就曾抽出，時至今日再回頭看，彷彿神明在警示切勿因為一時的穩定就鬆懈，要謹慎面對，否則一旦出現破口，過往的努力將白費。
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印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼
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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼
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