康子妮林曉峰離婚｜10對最令人震驚婚變藝人　有2對分開先知瞞婚

林曉峰（阿Lo）與康子妮昨晚（10日）突然驚爆離婚，為18年婚姻劃上句號。二人此前常以「恩愛夫妻」現身，有指是去年年初才出現問題，阿Lo曾努力挽留，但最終沒有成功，在上星期簽字離婚。消息一出，很多網民表示錯愕，慨嘆維持愛情並非易事，再恩愛的夫妻都未必敵得過時間考驗。回顧娛樂圈中不少童話婚姻都步向破滅，當時消息亦令網民感非常震撼。

林曉峰和康子妮結婚18年一直恩愛。（資料圖片）

現年49歲的林曉峰（阿Lo）與結婚18年太太康子妮證實離婚。二人育有兩子林寶及林熙，分別現年17歲及15歲。兩口子分開後，阿Lo在IG大量刪除二人的合照，並發文回應離婚消息。

惟康子妮一度被傳搭上有婦之夫黃翊，指她一直視黃為偶像，並於2018年獲邀任對方MV的女主角。阿Lo則在社交平台發文指，他與康子妮「冇仇冇恨」，籲對方毋須理會他人的指指點點，又感謝女方為其完成了成家立室的夢想。而康子妮亦對阿Lo的帖文讚好，看似離婚後仍是朋友關係。

無論如何，二人婚變消息讓很多網民大跌眼鏡，更感嘆近年娛樂圈離異個案愈來愈多。以下有10對同樣令人意想不到最終步向離婚收場的明星夫妻。

Top 10 陳法拉 薛世恒

二人於2007年拍拖，其後高調曬恩愛，經常一起出席公開場合。正當大家以為法拉已情定終身時，突然於2013年爆出已婚以及正式離婚消息，結束7年感情關係。

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Top 9 呂慧儀 黃文迪

黃文迪與呂慧儀於2011年11月結婚。兩口子婚後一直被指「男主內女主外」，女方要擔起養家責任，男方則主力照顧家庭，婚姻生活總算甜蜜。不料本是合拍的一對，終不敵七年之癢，於2018年離婚。

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Top 8 Selina 張承中

Selina與阿中訂婚後一個月，前者在上海拍攝時遇爆破意外，全身大部分地方灼傷。阿中事後天天到醫院探視陪伴，Selina曾提過分手、兩度退婚都被男方拒絕，最終二人結為夫妻。阿中不離不棄的態度，讓不少人感動萬分，但萬萬想不到他們的婚姻僅維持4年便宣告結束。

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Top 7 楊冪 劉愷威

劉愷威比楊冪大12歲，但二人認識不足兩年即在2014年結婚，更生下女兒「小糯米」。此後兩人屢傳婚變，但都被一一否認。正當大家以為一切只是謠言時，二人竟在2018年官方微博上正式公開離婚消息。

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Top 6 梁靜茹 趙元同

梁靜茹與老公趙元同於2010年結婚，兩人婚後育有一子，原是一家三口的美滿家庭，但去年8月驚傳他們已經簽字離婚。二人曾經幸福爆表的愛情沒有走到最後，讓不少歌迷好傷心。

Top5 渡邊杏 東出昌大

日本34歲女演員渡邊杏與32歲東出昌大早前離婚，結束5年半婚姻。消息震驚娛樂圈。二人曾是出名的模範夫婦，由外型到性格都公認合襯，但勢想不到男方竟趁女方懷孕期間偷食同戲、當時仍未成年的女星唐田英里佳。

Top4 宋慧喬 宋仲基

韓國女神宋慧喬與比她小4歲的宋仲基，於2016年因為拍攝電視劇《太陽的後裔》而展開姐弟戀，成為眾人眼中的金童玉女。至2017年10月31日，「宋宋CP」更在一片祝福聲之下結為夫妻。惟這段婚姻僅維持一年零八個月，二人於去年6月宣布離婚。

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Top3 蔡卓妍 鄭中基

蔡卓妍（阿Sa）與鄭中基拍攝電影《追擊八月十五》後，一直被傳拍拖，但都遭到當事人矢口否認。直至二人於2010年開記者招待會時，大家才知道雙方秘婚4年，但隨即又宣布他們正在準備離婚手續。期間阿Sa不禁落淚，鏡頭多次捕捉到鄭中基在枱下牽手安慰女方，可見感情至深。

Top2 張柏芝 謝霆鋒

二人是圈中數一數二的金童玉女，在經歷分分合合後，終於在2006年閃電結婚，更接連生下兩名兒子。不過女方之後流出的艷照事件，有指成為二人感情破裂的導火線。最終二人婚姻僅維持5年便完結，讓很多人惋惜童話破滅。

Top1 鍾欣潼 賴弘國

鍾欣潼（阿嬌）早年被指受艷照事件影響情路，之後與台灣醫生賴弘國相戀不到2個月就閃電結婚。雖然眾人並不看好他們這段婚姻，但亦意想不到兩人在結婚近2年後就宣布離婚。其「閃婚閃離」的速度讓人感到詫異，至於離婚的主因則仍是眾說紛紜。