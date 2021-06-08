Staycation前M到　男友話咁做月經快啲走　港女斥：用下半身諗嘢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-08 21:00

疫情下難出國旅行，不少港人都喜歡到酒店Staycation享受一下短暫渡假的感覺。有港女近日就於討論區大呻，指Staycation前發現月經剛好到來，男友得知後不禁感失望，後來竟提出1招，表示照做「姨媽就會快啲走」。樓主對男友的「屎橋」感到無奈又生氣，直斥：「男人成日都用下半身諗嘢㗎！」

港女指Staycation前夕發現月事到來，失望的男友竟建議1招，企圖令月經盡快「離去」。（《當你沈睡時》劇照）

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該名港女於香港討論區發文，稱早前相約男友周末到酒店享受Staycation，沒料出發前2日發現月經到來，男友得知「現實」難免感到失望。樓主則指，月經沒有影響已計劃的行程，又直言男友想太多，「我唔想嘅即使姨媽喺唔喺度都唔會想」。

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不過樓主萬萬沒想到，男友為了能「盡興」竟怪招盡出，出發前不斷提議她「飲多啲水」，稱從網上資料得知，「飲多啲水姨媽就會快啲走」。樓主對男友的提議感到無奈又生氣，直斥對方只用下半身思考，竟提出如此荒謬的方法，「黐線㗎！點解啲男人為咗想要，可以諗呢啲咁嘅屎橋呀？」。

樓主對男友的提議感到無奈又生氣，直斥對方只用下半身思考，才會提出如此荒謬的方法。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文笑翻一眾網民，不少人直指樓主男友沒常識，「第一次聽飲多啲水可以趕走大姨媽……傻的嗎？」、「低能到咁，你都同佢一齊？」、「如果飲水可以解決，唔使痛苦幾十年」。亦有人指男友最大的問題是根本沒考慮樓主感受，「好cheap啫，使唔使咁性急呀」、「你男朋友都幾廢，同我嗰個一樣咁廢，我試過M痛嗰陣，佢叫我食粒安眠藥瞓下」。

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