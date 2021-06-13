大埔白石角嘉熙440呎2房　30萬中國風配雲石毫無違和感｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-14 15:30

文：DIC設計情報中心 【大埔／白石角／嘉熙／Solaria／私樓】雲石一向給予人典雅高貴之感，不少豪宅大屋都喜歡利用大量雲石作單位建材。但其實只要使用得宜，雲石在簡約樸實的設計中亦能發揮提升格調的效果，又不會與原本的設計互相衝突。是次介紹位於白石角嘉熙的一個單位，實用面積約440呎，2房2廳的佈局。單位整體設計着重簡約舒適，同時在家俬及電視背牆上使用雲石紋的設計提升整體質感，配合中國風的擺設，帶出一種中西合璧又不失和諧的感覺。

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

大埔半山嘉熙／440平方呎／2房／工程費用約30萬

單位採用開放式廚房的設計。設計師巧妙的把餐枱放在靠近廚房的位置，把煮食及用餐區合二為一，令客廳的位置得以擴大。廚櫃採用了白色亮面的設計，與對面的特色雲石面組合櫃非常合襯。雪櫃的擺放與廚房工作枱形成一直線，令廚房區域呈現完美的L形，同時雪櫃上方亦有一個櫃可以增加收納量。

梳化旁邊的雲石面組合櫃採用了儲物及展示擺設兩個作用的設計，沒有櫃門的展示位置上方設置了小小的槽，令各擺設成為焦點所在。組合櫃下半部的斜面設計增添傢俬特色，令組合櫃本身亦彷如擺設一樣。大量的中國風擺設與雲石面配搭後沒有絲毫突兀感覺，中西兩種風格的特色完美融合，同時成為了單位的最大特色之一。雲石設計伸延到電視背牆，配合上方兩重燈槽的效果更具特色。

電視後面的特色牆也是用雲石砌成，貫徹全屋的高雅設計。（設計情報中心提供）

主人房以深色木紋的設計帶來統一，穩重的感覺。打開戶門馬上看到一組到頂L形衣櫃，不但能提供足夠的衣物儲存量位置，下方中空設計方便戶主擺放及挑選手袋。床頭位置同樣有足夠的儲物空間，旁邊則有一張梳妝枱方便戶主化妝及整理儀容，上方有燈槽的中空櫃則可擺放日常使用的化妝品等。

另一間睡房使用了啞藍色作為設計上的主要色調，床頭的櫃可以兩邊打開，能把物品按種類擺放，培養良好的收拾習慣；床尾右手邊則有一張書枱方便做功課及溫習。

設計情報中心facebook專頁：按此

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

↓↓↓大坑半山上林788呎4房 52萬建構明亮之家兼有溫暖感覺｜裝修實例↓↓↓

+ 10 + 10 + 10

↓↓↓紅磡半島豪庭946呎4房 140萬設計簡潔精緻風格大單位｜裝修實例↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

↓↓↓大圍豐盛苑380呎3房 74萬裝修大翻新讓仔女有獨立房間｜裝修實例↓↓↓