台網紅愛莉莎莎又出事　感謝日本送AZ疫苗　下一句即失言再被圍攻

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-08 15:30

台灣YouTuber愛莉莎莎近來爭議不斷，頻頻失言挨轟，她響應三原的「對日本大感謝的募集」，5日特別錄影片、發文感謝日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。

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她寫道：「雖然我日文講的很爛……但想要謝謝日本給我們124萬劑的疫苗！我家人今天也有人打到了☺️謝謝」，當中「家人有人打到了」引起爭議。

網友急提醒日本捐贈的疫苗還在食藥署檢驗，愛莉莎莎家人打了並非日本送的那一批，而愛莉莎莎後來也回覆表示她主要是想感謝日本，而家人也知道接種的並非日本所贈送的疫苗。

對於愛莉莎莎感謝日本捐疫苗又接著講「家人打到了」的誤會，有網友不介意，認為影片重點是謝謝日本，也有網友直虧「真的是講多錯多」、「失言上癮了嗎」，認為她身為公眾人物應該注意言行，避免造成誤導。

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