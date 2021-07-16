【十二星座】「至死是少年」嘅4大星座　期望佢哋長大係自欺欺人

我知道我知道，你們肯定都說：「只要是男人就都至死是少年。」但還是有一些能控制自己的少年秉性，在關鍵的時候挺住壓力、守住責任。



但這幾個星座男，就不用想了，永遠少年心態……（點圖看看鬧鬧女巫店的分析）👇👇👇

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水瓶男：水瓶男對於這個世界的好奇心，直到失去意識之前都不會有一絲一毫的停止，他每天都會為各種不明所以的問題陷入思考，甚至​​會真實困擾，比如：什麼時候我才能暴富然後去買個島呢？甚至可能會為了這些問題，忽視掉你叫了N多遍，要他來廚房幫忙的聲音。

他這種性格，總是會讓女生覺得不被重視或者狗子外面有人了，感情淡了。其實不是，這就是他看待世界的方式，記得，當你尊重他這些似有若無的神奇腦迴路，你會發現，他也會越來越學著尊重你，並更熱愛跟你分享一切。

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射手／人馬男：在很多有了責任感和組建了家庭的男士面前，自己的快樂永遠不會被放在第一位了，家庭、生活、經濟，這些看上去都比快樂來的重要。但射手座不會，他也可以擔起責任、照顧家庭，長大懂事，但有一樣從小男孩就開始擁有的東西，任何人都不能碰，那就是快樂和自由。沒有這兩樣的生活裡，他沒有任何創造和付出的心思，只會覺得生活壓抑又無趣。而這時，就需要他的對像有同樣快樂和自由的胸襟，在本就讓人辛苦的生活面前，和他一起當個快樂的小孩。

雙子男：雙子男成年後在為人處事上，分寸感還是很強的，甚至有時候會故意裝成少年老成的模樣。而事實上，要是你是他的對象，就會感覺到雙子的性格有一部分停留在了幼稚的年幼時期，會因為受了委屈而變得情緒陰晴不定，心思矛盾把表情寫在臉上。甚至會需要女生像個姐姐一樣，安慰哄著。其實這種情況並不是時常有，因為他也會在心裡告訴自己是男生不能哭，但他在你面前又永遠忍不住。情緒上的少年感，是雙子特有的未成年標誌。

巨蟹男：巨蟹座男生的幼稚大多展現在家門以內，出了家門他呈現的狀態會讓人覺得，有擔當又體貼，是個大哥哥般的體己者。說什麼他都能給你耐心地聽。但殊不知，進了家門以後，他的少年本性發揮得淋漓盡致，開始變得敏感脆弱、依賴感變重、缺乏安全感。這些情緒的出現，會讓他總是希望事情朝自己所想的樣子發展。比如在一起總擔心你跑了，就想結婚～ 但也許就是一時任性，他根本沒有任何長遠考慮。而一旦事情出現意外情況，他很容易小孩情緒發作，封閉自己拒絕溝通式委屈。

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