【唐綺陽每週星座運程】雙子或遇情緒勒索　巨蟹注意情緒影響健康

【唐綺陽星座運勢週報5/31-6/6】水、土、冥逆行，感受懷舊氛圍，將舊問題重新提出討論，能夠獲得新的理解。金星在雙子衝刺，從與人之間的溝通，轉移到關注家人關係與內在感受，容易受安全感型的桃花吸引。土星逆行及土天四分，變局多、影響大的時期，有重新設定的機會。日、土三分相，與自己所在的圈子溝通，體悟真誠的朋友及生存之道。火冥對分頂點，大環境氛圍不平靜，容易爆發衝突，注意牙齒、骨骼及消化系統的健康。