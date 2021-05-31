【唐綺陽每週星座運程】雙子或遇情緒勒索　巨蟹注意情緒影響健康

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【唐綺陽星座運勢週報5/31-6/6】水、土、冥逆行，感受懷舊氛圍，將舊問題重新提出討論，能夠獲得新的理解。金星在雙子衝刺，從與人之間的溝通，轉移到關注家人關係與內在感受，容易受安全感型的桃花吸引。土星逆行及土天四分，變局多、影響大的時期，有重新設定的機會。日、土三分相，與自己所在的圈子溝通，體悟真誠的朋友及生存之道。火冥對分頂點，大環境氛圍不平靜，容易爆發衝突，注意牙齒、骨骼及消化系統的健康。

重要星象：水土冥逆行，金星在雙子衝刺，土逆及土天四分，日、土三分相，火冥對分頂點。

工作注意：金牛、人馬、山羊、雙魚

金牛：貴人青睞有加，別太桀傲不遜

人馬：人情拜託多，難以推辭

山羊：工作順利，給人穩定的口碑

雙魚：趁機停看聽，判斷未來規劃

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桃花注意：雙子、獅子、處女、天秤

雙子：遇到情緒勒索，稍微配合演一下

獅子：感情的反省期，可以找朋友訴苦

處女：遇到觀念不同，要懂得互相參考

天秤：同情或放電之間，請控制好距離

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財運注意：白羊、水瓶

白羊：當心過度自信，會造成損失

水瓶：好運降臨，順風順水收穫不少

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健康注意：巨蟹、天蠍

巨蟹：注意情緒起伏與消化系統問題

天蠍：過多的憂慮，容易影響身體健康

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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